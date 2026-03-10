Cette recette de guimauves à la pomme, si moelleuses, va révolutionner vos goûters d'automne

À l'heure du goûter, ces guimauves maison à la pomme, moelleuses comme des nuages, promettent un instant cocooning autour d'un chocolat chaud. Quels gestes transforment une simple compote en petites douceurs aériennes ?

Fin d’après-midi, la lumière baisse, l’air reste frais et l’on rêve d’une douceur fruitée à grignoter. Sur la table, un thé, un chocolat chaud, quelques biscuits, et ces petites bouchées à la pomme qui volent la vedette. Petits cubes blancs, souples, moelleuses comme des nuages : ce sont des guimauves maison, avec un parfum de compote tiède et une texture qui fond doucement en bouche.

Cette pause sucrée rappelle les goûters partagés, où l’on se retrouve autant pour parler que pour manger. Dans une association rurale, Christine, présidente, résume bien l’esprit de ces moments : « Ici, chacun arrive avec ce qu’il est et toujours avec sa bonne humeur », confie-t-elle, citée par La Dépêche. Les guimauves à la pomme ont exactement cette vocation conviviale, à condition de réussir leur moelleux si particulier.

Guimauves à la pomme : une base simple et très moelleuse

Pour ces guimauves à la pomme, il suffit de 200 g de compote de pomme maison ou sans sucre ajouté, 150 g de sucre, 3 feuilles de gélatine, un peu de jus de citron et d’un mélange fécule de maïs / sucre glace pour le moule. Dans le Périgord Vert, des pâtissiers misent eux aussi sur ce fruit : « On essaie toujours de coller à la couleur et aux produits du territoire », précise Coralie Dussaigne, coordinatrice d’un groupement de boulangers-pâtissiers, citée par France Bleu. « Pour 30 bûches, c’est deux fois 14 kilos de pommes à peler », raconte-t-elle ; « Tout le monde s’y est mis », confirme Laurent Beaudout. « C’est très représentatif du nord du département », ajoute encore Coralie Dussaigne.

Sirop à 121 °C et fouet : les gestes pour une guimauve nuage

Pour atteindre cette légèreté, tout démarre dans une casserole. Compote et sucre chauffent ensemble jusqu’à 121 °C, le fameux stade du boulé qui donne une pâte qui se tient sans durcir. Hors du feu, on ajoute la gélatine ramollie, puis on fouette 8 à 10 minutes pour emprisonner un maximum d’air.

On verse aussitôt la guimauve dans un moule bien poudré de fécule et de sucre glace, on lisse, on saupoudre le dessus puis on laisse reposer jusqu’à ce que la surface ne colle plus au doigt. Des cubes trop mous indiquent souvent un sirop pas assez chaud ou un fouettage trop court ; trop fermes, un sirop monté trop haut. Conservées dans une boîte hermétique, au sec, elles gardent leur texture plusieurs jours.

Variantes à la pomme et idées pour sublimer le goûter

Cette base se prête à plein de détours gourmands. À propos d’un dessert à la pomme, Ludovic Genesseau remarque : « Elle est bien différente des bûches au beurre, plus légère, plus fruitée, plus facile à finir après un repas de fête », une phrase qui résume bien ces guimauves légères. À la maison, on décline la guimauve en version pomme-cannelle façon tarte, pomme-vanille très douce, pomme-caramel blond, pomme-poire plus florale ou pomme-gingembre au pep’s discret.

Au moment du goûter, ces cubes s’invitent à côté d’un chocolat chaud, d’un thé noir ou d’un café au lait, se glissent en topping sur un crumble ou un yaourt nature, ou se rangent en petits sachets à offrir, comme de vrais bonbons de confiserie maison.