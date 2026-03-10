Rappel conso : ces fromages du quotidien vendus en France peuvent causer fièvre, courbatures et vomissements

Raclette, faisselle, brie… Derrière ces fromages du quotidien, deux rappels visent des produits sans marque soupçonnés de provoquer vomissements, fièvre et courbatures. Faut-il fouiller votre frigo avant ce soir ?

Raclette du week-end, gratin réconfortant, faisselle au petit-déjeuner ou bol de skyr après le sport : ces fromages font partie du quotidien. Pourtant, certains d’entre eux sont aujourd’hui susceptibles de provoquer vomissements, fièvre et courbatures à cause de bactéries dangereuses totalement invisibles à l’œil nu.

Deux alertes publiées sur le site officiel RappelConso ciblent un fromage de Savoie au lait cru sans marque distribué dans la France entière, ainsi que des faisselles, skyrs, fromages blancs, bries et coulommiers vendus en Île-de-France par la Fromagerie Ganot Ferme Sainte-Colombe. Avant de préparer le prochain plateau de fromages, mieux vaut vérifier ce qui se trouve au frais.

Vomissements, fièvre, courbatures : quels fromages sont rappelés ?

Le 3 mars 2026, une fiche RappelConso a ordonné le retrait d’un fromage de Savoie au lait cru sans marque, fabriqué par MASSON SA (estampille FR 74.145.050 UE) et distribué via plusieurs grossistes dans la France entière. Quelques jours plus tôt, le 27 février 2026, un autre rappel visait le lot 26035 de faisselle, skyr, fromage blanc, brie et coulommiers élaborés et vendus en circuit court par la Fromagerie Ganot Ferme Sainte-Colombe en Île-de-France. Ces produits sont sans marque apparente, ce qui rend la vérification des lots et DLC essentielle.

🔍 Identification du lot 🏷️ Marque : Sans marque – Fromage de Savoie au lait cru (fabricant MASSON SA, estampille FR 74.145.050 UE) 🔢 GTIN & Lots : GTIN non communiqué ; lot 6-02H 📅 DLC / Durabilité : DLC 08/04/2026 ; commercialisation du 05/02/2026 au 18/02/2026 🛒 Distributeurs : Hautbois SA ; Deroche Normandie ; Deroche Picardie ; Laiterie du Grand Clos ; Losfeld Distribution ; Au bonheur des petites souris ; Brenthonne coopérative ; RIBEXPE ; Savoie Comestibles SAS (France entière) Fin de la procédure : Non communiquée (rappel en cours au 10/03/2026)

🔍 Identification du lot 🏷️ Marque : Sans marque – produits laitiers frais Fromagerie Ganot Ferme Sainte-Colombe 🔢 GTIN & Lots : GTIN non communiqué ; lot unique 26035 (faisselle, skyr, fromage blanc, brie, coulommiers) 📅 DLC / Durabilité : Faisselle, skyr, fromage blanc : DLC 19/02/2026 ; brie, coulommiers : DDM 04/03/2026 ; commercialisation du 06/02/2026 au 10/02/2026 🛒 Distributeurs : Fromagerie Ganot et Ferme Sainte-Colombe (Île-de-France) Fin de la procédure : Jeudi 4 juin 2026

Quels sont les risques de santé ?

Le fromage de Savoie au lait cru est contaminé par une Escherichia coli shiga toxinogène (E. coli STEC). Cette bactérie peut provoquer, dans la semaine suivant la consommation, des diarrhées parfois sanglantes, de fortes douleurs abdominales, des vomissements et une fièvre parfois élevée. Chez l’enfant ou les personnes fragiles, une complication rénale grave appelée syndrome hémolytique et urémique reste possible.

Les produits de la Fromagerie Ganot sont, eux, rappelés pour suspicion de Listeria monocytogenes. La listériose se manifeste souvent par une fièvre, des maux de tête et des courbatures, parfois associés à des troubles digestifs. Le risque est particulièrement élevé pour les femmes enceintes, les personnes âgées ou immunodéprimées, avec un délai d’incubation pouvant atteindre huit semaines.

Quelle est la marche à suivre pour le consommateur ?

Les portions de Fromage de Savoie au lait cru correspondant au lot 6-02H ne doivent plus être consommées, même après cuisson. Il est recommandé de les détruire ou de les rapporter au point de vente pour un remboursement. Pendant les quinze jours suivant la consommation, toute diarrhée, douleur abdominale, fièvre ou vomissement doit conduire à une consultation médicale en signalant ce lot. Pour toute question, le fabricant répond au 04 50 37 51 76.

Les faisselles, skyrs, fromages blancs, bries et coulommiers de lot 26035 doivent également être écartés, sans tentative de cuisson. Les autorités recommandent de jeter le produit, de nettoyer soigneusement réfrigérateur et ustensiles, puis de surveiller l’apparition de fièvre, maux de tête ou courbatures pendant huit semaines. Les clients peuvent demander un remboursement et des précisions auprès de la Fromagerie Ganot Ferme Sainte-Colombe au 06 23 39 80 02.