Rappel conso : ces tétines pour bébés de la marque NUK vendues en ligne en France présentent un risque d’étouffement

Très utilisées pour apaiser les tout-petits, certaines tétines NUK en taille 3 viennent d’être rappelées en urgence pour risque d’étouffement. Êtes-vous concerné sans le savoir ?

Au moment du coucher, dans la poussette ou en voiture, la tétine rassure de nombreux bébés et leurs parents. Utilisée parfois jour et nuit, elle reste en bouche alors que l’enfant s’endort et que la vigilance baisse. Des tétines de la marque NUK, très répandues, font actuellement l’objet d’un rappel en raison d’un risque avéré pour la sécurité des tout-petits.

Selon le site gouvernemental RappelConso, plusieurs références de tétines NUK Signature et NUK First Choice Classic taille 3 vendues sur la boutique en ligne officielle nuk.fr présentent un défaut susceptible d’entraîner un étouffement. Les produits ont été commercialisés partout en France entre avril 2024 et novembre 2025. Une vérification rapide des sucettes utilisées à la maison s’impose.

Rappel de tétines NUK : un risque d’étouffement à surveiller

Le rappel tétines NUK Signature / NUK First Choice Classic taille 3 a été publié le 6 mars 2026 sur RappelConso. Sont concernées les sucettes destinées aux bébés de 18 à 36 mois, conditionnées par deux dans une boîte plastique transparente, avec une cartonnette portant la mention Signature m18-36 ou First Choice Classic m18-36. Ces tétines ont été achetées exclusivement en ligne, directement sur nuk.fr, puis expédiées par MAPA GmbH pour le compte de Newell Brands Germany GmbH. La procédure de rappel reste ouverte jusqu’au 30 septembre 2026.

🔍 Identification du lot 🏷️ Marque : NUK, tétines Signature et First Choice Classic taille 3 🔢 GTIN & Lots : GTIN 10177206 : lots 750929, 761573, 768317 ; GTIN 10177207 : lots 749271, 751131, 758111, 761928, 769582 ; GTIN 10177208 : lots 750764, 754846, 756554, 758827, 773332 ; GTIN 10177209 : lots 752036, 753084, 758866, 760986 ; GTIN 10177261 : lot 773938 ; GTIN 10177262 : lot 773258 📅 DLC / Durabilité : produit de puériculture non alimentaire, sans DLC ; période de commercialisation du 01/04/2024 au 30/11/2025 🛒 Distributeurs : ventes exclusivement en ligne via la boutique officielle NUK (nuk.fr), expédiées en direct par MAPA GmbH pour le compte de Newell Brands Germany GmbH, France entière Fin de la procédure : 30/09/2026

Quels sont les risques de santé ?

Les contrôles ont révélé que la téterelle de certaines tétines peut se détacher avec une traction très faible. Le morceau souple risque alors de rester entièrement dans la bouche du bébé et de bloquer le passage de l’air. L’enfant peut se mettre à tousser fortement, avoir du mal à respirer ou à reprendre son souffle, avec un risque réel d’asphyxie, notamment pendant la sieste ou la nuit.

Quelle est la marche à suivre pour le consommateur ?

Les familles en possession de ces tétines doivent arrêter immédiatement de les utiliser, même si elles paraissent intactes. Il est conseillé de les détruire en coupant la téterelle, afin d’éviter toute réutilisation accidentelle, et de conserver la cartonnette ou une photo où figurent le modèle et le numéro de lot.

Pour obtenir un échange ou remboursement, les consommateurs peuvent contacter le service clients NUK au 0 805 542 319 jusqu’au 30 septembre 2026. Selon la situation, une preuve d’achat ou des clichés des tétines détruites pourront être demandés. En cas de doute sur la référence, le service téléphonique aide à vérifier si la sucette fait partie du rappel.