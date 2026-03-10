Parquet qui grince : ne mettez plus une goutte d’huile, cette poudre sèche règle enfin le problème

Votre parquet qui grince réveille la maison à chaque pas nocturne ? Une simple astuce de lubrification sèche apaise ces interstices bruyants sans recourir à l’huile.

Traverser le couloir la nuit, essayer de ne réveiller personne… et entendre ce craquement sec qui trahit chaque pas. Un parquet qui grince peut vite rendre un appartement bruyant, même quand on marche sur la pointe des pieds.

Face à ces bruits, beaucoup pensent à imiter ce qu’on fait sur une porte : pulvériser un peu d’huile ou de graisse dans les fentes. Sur un sol en bois, ce réflexe abîme pourtant le revêtement. Il existe une méthode de lubrification sèche, simple et propre, qui fait taire les lames sans une seule goutte de liquide.

Parquet qui grince : ce que racontent les interstices entre les lames

Le bois reste vivant même des années après la pose. Quand la température change ou que le taux d’humidité de l’air varie, les lames se dilatent puis se rétractent. Ce léger mouvement crée des micro-espaces où le bois frotte contre le bois, ou contre les lambourdes situées en dessous : le fameux grincement naît là.

Que le sol soit ancien ou récent, massif ou flottant, le scénario reste le même. Les bruits partent presque toujours des interstices, ces joints où les planches se rejoignent. C’est donc cette zone précise qu’il faut traiter, à la manière d’une petite « articulation » mécanique à calmer.

Pourquoi l’huile est une fausse bonne idée pour calmer un parquet qui grince

Un lubrifiant liquide pénètre au coeur des fibres. L’huile laisse des taches et des auréoles sombres qui marquent à vie, surtout sur les bois clairs. Comme le bois absorbe aussi l’humidité transportée par ces produits, il peut gonfler, se déformer, et certaines lames finissent par se soulever. On se retrouve parfois avec un parquet plus bruyant et bien plus difficile à rénover.

Les huiles de finition prévues par le fabricant se passent en surface, de façon uniforme, ce qui est tout autre chose. Pour faire taire un craquement localisé, mieux vaut une solution qui glisse sans mouiller. Le duo gagnant : le talc, parfait pour les parquets clairs, et la poudre de graphite, discrète sur les essences foncées comme le teck ou un chêne teinté.

Talc ou graphite : la méthode sèche pas à pas pour apaiser les grincements

Commencez par repérer précisément les lames fautives en marchant plusieurs fois sur la zone. Munissez-vous :

de talc ou de poudre de graphite selon la teinte du sol,

d’une carte rigide (ancienne carte bancaire, carte de fidélité),

d’un chiffon doux et parfaitement sec.

Saupoudrez une fine ligne de poudre directement dans les joints qui grincent, sans inonder la surface. Avec la carte tenue légèrement inclinée, poussez la poudre en profondeur par des allers-retours sur toute la longueur de la rainure. Marchez ensuite plusieurs fois sur l’endroit pour aider la poudre à descendre, puis essuyez soigneusement l’excédent avec le chiffon, toujours à sec pour éviter que la poudre ne s’agglomère. Si un léger craquement persiste, une seconde application suffit en général. Et quand le bois retravaille, par exemple entre hiver et été, il reste possible de répéter ce petit rituel pour garder le parquet silencieux.