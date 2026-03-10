« Je ne les vois plus chez moi » : ce geste après la douche à adopter dès le printemps contre les centipèdes

Au retour du printemps, ces centipèdes filent sur les murs de la salle de bains et font frissonner toute la maison. Un simple réflexe quotidien suffit pourtant à les faire disparaître durablement, à condition de le mettre en place au bon endroit.

Le retour des beaux jours rime parfois avec une mauvaise surprise : ce long « mille-pattes » rayé qui file le long du mur de la salle de bains. Il surgit quand on allume la lumière, disparaît sous une plinthe et laisse un vrai malaise derrière lui.

Ce visiteur, c’est le centipède de maison, ou scutigère véloce, amateur de recoins humides. Plusieurs personnes constatent : « Je ne les vois plus chez moi » dès qu’elles changent une habitude toute simple liée à l’humidité. Et c’est là que tout se joue.

Repousser les centipèdes dans la maison : le geste d’assèchement qui fait la différence

Les centipèdes sont hygrophiles, ils ont besoin d’humidité pour survivre et chasser. Le geste le plus efficace pour repousser les centipèdes dans la maison consiste à assécher systématiquement les pièces humides, surtout au printemps. Après chaque douche, on aère, on ouvre la fenêtre ou on laisse la VMC, on essuie les parois et le sol pour qu’aucune flaque ne reste.

La même logique vaut pour la buanderie, le sous-sol ou la cave. On évite le linge mouillé qui stagne, on surveille les traces de moisissures, on installe ventilateur extracteur ou déshumidificateur si l’air reste lourd. Quand ces zones deviennent sèches et souvent dérangées, les centipèdes perdent à la fois leur refuge et leur confort.

Scutigère véloce : ce « mille-pattes » rapide n’est pas un simple nuisible

Le centipède domestique le plus courant, la scutigère véloce (Scutigera coleoptrata), n’est pas un insecte mais un myriapode doté de 15 paires de pattes. Long d’environ 2,5 cm, brun à gris avec trois bandes sur le dos, il avance en ligne droite et se déplace très vite. Une femelle peut pondre entre 130 et 290 œufs et l’espérance de vie atteint environ six ans.

Ce prédateur se nourrit d’araignées, de larves, de poissons d’argent ou de petits insectes présents dans les maisons. Il ne touche ni à la nourriture ni aux meubles, mais sa présence en nombre signale un déséquilibre : trop d’humidité et trop de proies disponibles. Réduire l’humidité et nettoyer les recoins revient donc à couper son garde-manger autant que son abri.

Assainir, boucher, traiter : compléter le geste clé pour ne plus les voir

Un ménage régulier dans les zones sombres renforce l’effet du séchage. Aspirateur derrière les cartons, sous les meubles, entre les piles de linge, nettoyage au vinaigre blanc, tout cela dérange les caches des insectes dont les centipèdes se nourrissent. La terre de diatomée, à saupoudrer dans les zones de passage, ou quelques huiles essentielles de menthe poivrée, d’eucalyptus ou de tea tree en spray peuvent aider à les tenir à distance.

Pour limiter les entrées, on inspecte joints usés, fissures des murs, passages de tuyaux et bas de portes, que l’on comble avec mastic, mousse expansive ou boudins. À l’extérieur, tas de feuilles et bois humide collés à la façade servent souvent de tremplin vers l’intérieur, mieux vaut les éloigner. Si malgré l’assèchement, le nettoyage et ces petites réparations les centipèdes se multiplient rapidement, un professionnel peut venir identifier précisément l’origine du problème et proposer un traitement ciblé.