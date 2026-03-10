Buffet apéritif de Noël : ce calcul par personne évite le manque, le gaspillage et le stress de dernière minute

Entre gros mangeurs, enfants et repas de fête qui suit, doser un buffet apéritif de Noël relève souvent du casse-tête. Quantités, organisation, timing et courses : voici les repères pour viser juste sans stress.

Une grande tablée, les bulles qui pétillent, les plateaux qui arrivent… et cette petite angoisse : a-t-on prévu assez pour tout le monde ? Au moment de préparer un buffet apéritif de Noël, le doute s’installe vite, entre les gros mangeurs, les enfants, la durée de l’apéro et le repas qui suit.

Les quantités par personne dépendent pourtant de repères simples : type d’apéritif, âge des convives, richesse des bouchées. Mal doser, c’est soit voir les invités se restreindre, soit jeter un tiers du buffet, alors que le gaspillage représente déjà environ 30 kg par personne et par an en France. D’où l’intérêt d’un petit calcul en amont.

Buffet apéritif de Noël : les bonnes quantités par personne

Pour un apéritif court, autour de 45 minutes à 1 heure, on vise 6 à 8 pièces salées par adulte et 3 à 4 pour un enfant. Si le buffet apéritif de Noël précède un vrai repas et dure 1 heure à 1 h 30, comptez plutôt 8 à 12 pièces par adulte, 4 à 6 pour les plus jeunes.

Quand l’apéritif fait office de repas, en format apéritif dînatoire de deux heures ou plus, la fourchette monte à 15 à 20 pièces par adulte et 8 à 10 pour un enfant. Au-delà d’1 h 30, ajoutez environ 4 à 5 pièces par personne et par heure, surtout si le buffet aligne feuilletés, fromages et charcuteries plutôt que crudités.

Organisation du buffet apéritif de Noël : timing et logistique

Concrètement, dix adultes pour un apéritif avant repas de 1 h 15 représentent 100 à 120 pièces au total. Pour un groupe de dix adultes et six enfants, on vise environ 125 à 135 bouchées. En apéritif dînatoire de 15 personnes, il faut plutôt 250 à 300 pièces, dont un bon tiers de chaud, soit 6 à 8 bouchées chaudes par personne.

Pour tenir ces quantités sans finir épuisé, mieux vaut un plan. Limitez-vous à deux recettes à la minute, le reste se prépare J‑2 et J‑1 : bases de tartinables, feuilletés façonnés puis congelés crus, verrines et terrines prêtes au frais. Le jour J, vous enchaînez les fournées toutes les 20 à 25 minutes, four tiède comme chambre chaude, buffet dressé en laissant de la place pour circuler et petites étiquettes pour signaler les ingrédients.

Liste de courses pour un buffet apéritif de Noël bien calibré

Pour six personnes en apéritif avant repas, la base tourne autour de 200 g de saumon fumé, 150 g de charcuterie fine, 200 g de fromages, une plaque de pâte feuilletée, deux pots de tapenade ou rillettes, une boîte de toasts, quelques crudités, un citron et des herbes. Côté boissons, prévoyez deux bouteilles de Champagne ou crémant, une de vin blanc, plus eau et jus.

Pour dix personnes, il suffit de presque tout doubler, avec trois bouteilles de bulles, deux de blanc et un peu plus de pain. Prévoyez une petite marge sur toasts, crackers ou olives, se conservent bien, mais dosez au plus juste saumon, crème et herbes fraîches.