Cette recette de lasagnes à la courgette, ultra légère et gratinée, tient en 4 gestes que vous négligez toujours

Adieu les gratins d’été trop lourds : ces lasagnes de courgettes sans pâte misent sur un cœur vert fondant et un gratin doré. Quels gestes transforment ce plat léger en vrai plaisir réconfortant ?

Dans le four, les bords gratinent, une odeur de courgette rôtie et de chèvre chaud remplit la cuisine. On salive déjà… mais on pense à ces gratins d’été qui pèsent un peu trop lourd.

On pense souvent devoir choisir entre léger et gourmand ; ces lasagnes de courgettes légères changent la donne : cœur vert aux épinards, fine béchamel, chèvre parfumé, pignons croquants. Même plaisir gratiné, mais une assiette qui reste digeste grâce à quelques gestes très simples.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 4 courgettes moyennes (≈ 900 g), coupées en lamelles pour remplacer les pâtes

✅ 450 g d’épinards hachés surgelés, bien essorés pour une garniture fondante

✅ 200 g de fromage de chèvre + 60 g de pignons de pin torréfiés

✅ 40 g de beurre, 40 g de farine, 600 ml de lait demi-écrémé

Ingrédients pour des lasagnes de courgettes vraiment légères mais gratinées

On mise sur de belles courgettes fermes : coupées en fines lamelles, elles remplacent les feuilles de pâte et allègent tout le plat, sans perdre le côté gratiné des vraies lasagnes.

Les épinards bien essorés apportent le cœur vert, à condition d’être soigneusement pressés pour chasser l’excès d’eau. Un chèvre bien choisi donne le relief salin et crémeux qui manque souvent aux recettes allégées.

Pas à pas : les 4 gestes qui font la différence

La légèreté tient ensuite à la méthode : courgettes précuites, épinards essorés, béchamel fluide et repos à la sortie du four changent complètement la texture.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Couper les courgettes en lamelles, les badigeonner d’huile, saler, poivrer puis précuire 10 minutes à 200 °C. Décongeler les épinards et les presser très fermement. Technique : Mélanger beurre et farine 1 minute, verser le lait en fouettant jusqu’à une béchamel souple. Assaisonner, ajouter muscade et éventuellement ail râpé dans les épinards. Cuisson : Toaster les pignons de pin à sec jusqu’à blond doré. Dans un plat à gratin, alterner béchamel, courgettes, épinards, chèvre émietté, en couches fines bien régulières. Finition : Terminer avec une fine couche de béchamel et les pignons. Enfourner 25 à 30 minutes à 200 °C, laisser reposer 10 minutes avant de servir.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps ≈1 h 🔍 Le secret de l’expert Courgettes précuites et épinards bien essorés limitent l’eau qui ferait bouillir le plat. Avec une béchamel fluide, les légumes sont juste enrobés et le dessus peut enfin dorer. ✨ Le twist gourmand : Un trait de citron, des herbes fraîches et un tiers de chèvre remplacé par de la ricotta donnent une version plus vive et plus douce. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Enfourner des courgettes crues avec une béchamel épaisse : le plat rend de l’eau, ne gratine pas vraiment et devient lourd en bouche.

Que servir avec ces lasagnes légères ? (salade, vins, version enfant-friendly)

Côté table, on joue le contraste : une salade de tomates ou de roquette bien assaisonnée à l’huile d’olive apporte la fraîcheur. Un blanc sec et fruité accompagne le chèvre, tandis qu’une touche de ricotta et quelques pâtes courtes rassurent les enfants.