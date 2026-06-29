Voici ce clafoutis aux œufs de grand-mère qu’on avait oublié, à condition d’éviter cette erreur fatale

Sur la table du dimanche, ce clafoutis aux cerises de grand-mère revient en star des repas de famille. Comment quelques œufs bien traités suffisent-ils à éviter le fameux dessert raplapla ?

J’ai ressorti la recette oubliée des repas de famille : ce classique aux œufs fait un carton dès la première bouchée

Odeur d’œufs sucrés, de lait chaud et de cerises qui éclatent au four… Quand on ouvre la porte, une vapeur douce s’échappe, le dessus est doré, à peine gonflé, avec ces fruits qui affleurent comme des petits rubis. On sait déjà que la première cuillère sera moelleuse et fondante.

Pendant longtemps, on a laissé cette recette dormir dans un cahier taché, remplacée par des gâteaux plus spectaculaires. Et puis on y revient, parce qu’on en a assez des clafoutis raplapla, caoutchouteux ou liquides au centre. Si on reprenait la méthode des repas de famille pour ne plus jamais rater ce dessert aux œufs ?

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 400 g de cerises fraîches rincées + 2 c. à soupe de Kirsch (facultatif)

rincées + 2 c. à soupe de Kirsch (facultatif) ✅ 4 œufs moyens + 50 cl de lait entier

moyens + 50 cl de lait entier ✅ 150 g de farine + 50 g de poudre d’amandes + 1 pincée de sel

+ 1 pincée de sel ✅ 150 g de sucre, 1 c. à café de vanille, zeste d’1/2 citron, 20 g de beurre pour le moule

Le dessert aux œufs qu’on avait oublié : le clafoutis des repas de famille

Ce clafoutis aux cerises de grand-mère coche toutes les cases : simple, économique, régressif. Avec quelques œufs, un peu de lait, de la farine et un saladier de cerises, on obtient un dessert généreux qui nourrit toute la tablée pour quelques euros seulement.

À table, chacun se sert une part brûlante, encore tremblante au centre. On souffle, on se brûle un peu le bout de la langue, on retrouve ce goût entre flan et gâteau qui collait aux dimanches chez les grands-parents. La base aux œufs apporte la tenue, les fruits gardent leur jus, la texture reste douce jusqu’à la dernière bouchée.

Recette pas à pas : le clafoutis aux cerises inratable

Pour éviter l’effet omelette ou béton, tout se joue sur le mélange et la cuisson. On fouette d’abord les œufs avec le sucre, on ajoute farine et poudre d’amandes sans trop travailler la pâte, puis on verse le lait peu à peu. Un court repos, un four bien calé à 180°C et une cuisson douce suffisent à obtenir cette texture fondante et un cœur tremblotant mais cuit.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Fouetter œufs et sucre, incorporer farine, poudre d’amandes, sel, puis lait, vanille, zeste et Kirsch ; laisser reposer 15 à 20 minutes. Technique : Beurrer généreusement le moule, le sucrer légèrement, répartir les cerises équeutées et bien sèches en couche serrée. Cuisson : Verser la pâte sur les fruits, enfourner à 180°C pendant 30 à 35 minutes, jusqu’à ce que le dessus soit doré et le centre encore légèrement mobile. Finition : Laisser tiédir au moins 20 minutes, saupoudrer éventuellement de sucre glace et servir directement dans le plat.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total ≈ 1 h 10 🔍 Le secret de l’expert Les œufs figent entre 70 et 85°C : une cuisson modérée évite qu’ils grainent et que le clafoutis rende de l’eau. Le sucre et la matière grasse du lait enveloppent les protéines, la prise reste souple. Le repos de la pâte hydrate la farine et donne une texture régulière. ✨ Le twist gourmand : Remplacer 50 g de farine par de la poudre d’amandes et ajouter un trait de Kirsch : le parfum rappelle les quatre-quarts de famille, avec un moelleux encore plus généreux. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Cuire trop fort ou trop longtemps, ou battre la pâte vigoureusement après ajout de la farine : on obtient une texture caoutchouteuse et un dessert sec.

Twists gourmands & variantes de saison

Ce clafoutis supporte très bien l’anticipation : on peut le préparer la veille, le garder au frais filmé, puis le servir à température ambiante ou le réchauffer doucement à 120°C pendant quelques minutes. Tiède, avec une cuillerée de crème ou un peu de fruits frais, il fait toujours son petit effet.

La même base aux œufs fonctionne avec abricots, prunes, pêches, poires. On peut parsemer le dessus d’amandes effilées grillées, troquer le Kirsch contre de la vanille pour les enfants, ou contre un soupçon d’Amaretto pour les grands. On garde la même structure, on change juste les fruits et les parfums.