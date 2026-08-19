Ce dessert grec sans beurre, à base de ce fruit gorgé d'eau, va tromper tous vos invités cet été

En sortant ce gâteau grec à la pastèque du four, tout le monde a parlé de vacances dans une taverne en Grèce. Derrière cette croûte dorée, une simple astuce empêche la pastèque de détremper la pâte.

Pastèque dans la pâte à gâteau : on a tenté l’expérience et les invités ont cru qu’on revenait de Grèce

À la sortie du four, une odeur chaude de cannelle et de sésame grillé emplit la cuisine. Sous la cuillère, la croûte craque légèrement, puis laisse apparaître un cœur moelleux, presque confit, d’une fraîcheur inattendue.

Autour de la table, on parlait déjà de taverne des Cyclades quand quelqu’un a fini par demander : « Mais qu’est-ce qu’il y a dans ce gâteau ? ». Le secret tient dans un vrai gâteau grec à la pastèque.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 900 g de chair de pastèque bien mûre et sans pépins

✅ 150 g de farine de blé T45 ou T55

✅ 80 g de sucre en poudre et 1 cuillère à soupe de sucre roux

✅ 60 ml d’huile d’olive douce, 1 cuillère à café de cannelle, 30 g de graines de sésame, 1 pincée de sel

Pourquoi la pastèque peut ruiner un gâteau (et comment la dompter)

Dans une pâtisserie classique, autant d’eau serait un cauchemar : la pâte reste fluide, les bords ne dorent pas, le centre ne prend pas. Les Grecs ont pourtant apprivoisé la pastèque dans la pâte à gâteau avec la karpouzopita, une recette grecque de gâteau à la pastèque qui assume pleinement tout ce jus.

Recette pas à pas : mon gâteau grec à la pastèque fondant et doré

Le principe est simple : une pâte proche d’un clafoutis dense, riche en morceaux de fruit, juste assez farinée pour se tenir sans que la pastèque ne détrempe le gâteau. Tout se joue dans l’égouttage mesuré et dans la croûte sésame-sucre.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Couper et écraser grossièrement la pastèque, puis l’égoutter 15 minutes en passoire en pressant légèrement. Technique : Mélanger la chair égouttée avec sucre, huile d’olive, cannelle, sel, puis incorporer la farine pour obtenir une pâte épaisse et souple. Cuisson : Verser dans un moule de 28 cm bien huilé, parsemer du mélange sésame-sucre roux et enfourner 40 à 45 minutes à 180 °C. Finition : Laisser reposer au moins 30 minutes avant de découper et servir tiède ou froid.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Difficulté 3/10 🔍 Le secret de l’expert En égouttant légèrement la pastèque, on retire l’excès d’eau tout en gardant assez de jus pour hydrater la farine. L’huile d’olive limite le gluten et ce gâteau à la pastèque moelleux reste stable, jamais pâteux. ✨ Le twist gourmand : Au service, zester un peu de citron dans la pâte, ajouter yaourt grec froid, filet de miel et amandes effilées toastées. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Mixer la pastèque en purée liquide sans l’égoutter : la pâte devient aqueuse, cuit mal, le centre reste presque cru et les bords ne dorent pas.

Comment servir ce gâteau comme en Grèce

On sert la karpouzopita tiède, avec une cuillerée de yaourt grec, un filet de miel et quelques amandes effilées. Froide, elle gagne en densité ; bien filmée, elle se garde deux jours au réfrigérateur.