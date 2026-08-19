Ce dessert aux fraises sans cuisson, plus frais qu'un sorbet, va remplacer toutes vos charlottes cet été

Pour les soirées d’été où l’on fuit le four, ce parfait aux fraises sans cuisson promet fraîcheur et gourmandise en verrines. Un détail de préparation fait toute la différence.

Parfait aux fraises : plus frais qu’un sorbet, plus gourmand qu’une charlotte

Quand l’air vibre dehors, on rêve d’un dessert qui claque sous la cuillère sans assommer le repas. Glacé en surface, crémeux dedans, où le parfum des fraises mûres se mêle au croquant beurré d’un biscuit sablé. Un dessert de terrasse qu’on finit jusqu’à la dernière cuillerée.

Entre un sorbet trop aqueux et une charlotte lourde à monter, on cherche souvent le juste milieu. Une douceur prête à l’avance, sans cuisson, qui garde la fraîcheur d’une glace et la gourmandise d’une crème. Ce parfait aux fraises promet exactement cela ; reste à maîtriser quelques gestes clés.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 500 g de fraises mûres, 1 citron jaune (zeste et jus).

✅ 25 cl de crème liquide entière très froide, 150 g de mascarpone.

✅ 60 g de sucre glace, 1 sachet de sucre vanillé.

✅ 100 g de sablés bretons, 30 g de pistaches, quelques feuilles de menthe.

Les ingrédients du parfait aux fraises qui coche toutes les cases

La réussite commence au marché : des fraises rouges jusqu’au cœur, relevées par un zeste de citron. Autour, crème liquide entière très froide et mascarpone assurent structure et onctuosité, tandis que les sablés bretons apportent un croquant beurré, légèrement salé.

Parfait aux fraises : la méthode inratable, étape par étape

On parfume d’abord les fraises avec citron, puis on en mixe une partie en coulis épais. La crème très froide, fouettée avec mascarpone, sucre glace et vanille, devient ferme mais souple. Il suffit alors d’alterner biscuits, coulis, crème et dés de fruits en couches régulières.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Rincer, équeuter et couper les fraises ; zester le citron, mélanger avec les fruits, puis mixer une partie en coulis épais. Technique : Fouetter crème très froide, mascarpone, sucre glace et sucre vanillé jusqu’à une chantilly ferme mais souple ; incorporer 2 cuillerées de coulis. Cuisson : Émietter les sablés au fond des verrines, ajouter un voile de coulis, puis une couche de crème et quelques dés de fraises. Finition : Réserver 1 h au frais puis 1 à 2 h au congélateur ; sortir 10 min avant de servir, ajouter pistaches et menthe.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total ≈ 3 h 🔍 Le secret de l’expert Le duo crème entière–mascarpone, riche en gras, retient l’air fouetté et limite les cristaux. Résultat : une texture semi-glacée lisse, fondante même bien froide. ✨ Le twist gourmand : Infuser quelques feuilles de verveine dans un trait d’eau chaude sucrée, les mélanger au coulis de fraises et en napper le dessus des verrines. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Utiliser une crème légère ou pas assez froide : la chantilly ne tiendra pas et le parfait deviendra soit liquide, soit glacé et granuleux.

Variantes & twists gourmands autour du parfait aux fraises

Ce dessert supporte bien l’anticipation : filmé, il se garde 24 h au frais. Pour un effet plus glacé qu’un sorbet, on ajoute 1 à 2 h de congélateur. Fruits rouges, pêches ou abricots, chocolat blanc ou amandes effilées permettent de le réinventer selon les invités.