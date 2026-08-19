Si votre cake aux courgettes reste toujours mou au centre, c’est sans doute à cause de ce côté de la râpe
Pendant des années, un simple cake aux courgettes a résisté à toutes mes cuissons, doré dehors mais désespérément mou au centre. Jusqu’au soir où un détail de râpe et d’eau a tout remis en cause.
Le cake sort du four, gonflé, doré, la croûte croustille encore. Puis le couteau s’enfonce et le verdict tombe : bords cuits, centre brillant, presque gélatineux, qui colle à la lame malgré 45 minutes de cuisson.
En réalité, tout se joue sur un détail : le côté de la râpe utilisé et la manière de faire rendre leur eau aux courgettes. Une fois ce duo maîtrisé, le centre du cake cuit enfin comme le reste.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 2 courgettes moyennes (environ 500 g) + 1 c. à café de sel fin
- ✅ 180 g de farine de blé + ½ sachet (5 g) de levure chimique
- ✅ 4 œufs + 1 yaourt nature (125 g)
- ✅ 180 g de feta, 4 tranches de jambon, 40 g de parmesan râpé
Pourquoi le cake aux courgettes reste souvent mou au centre
La courgette est un légume trompeur : derrière sa texture fondante, elle cache environ 95 % d’eau. Râpée finement et ajoutée crue, cette eau se libère dans la pâte ; elle se transforme en vapeur, gonfle, puis retombe en humidité piégée au centre, d’où cette impression de cake « pas cuit » malgré une belle coloration.
L’erreur de râpe et le protocole anti-centre mouillé
Le mauvais réflexe consiste à utiliser la face à petits trous, qui transforme la courgette en pulpe aqueuse difficile à égoutter. On choisit au contraire la râpe à gros trous : des filaments fermes, que l’on sale généreusement, laisse dégorger dix à vingt minutes, puis presse très fort dans un torchon propre avant de les verser dans l’appareil à cake.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Laver les courgettes, les râper côté gros trous, saler, laisser dégorger 10 à 20 minutes.
- Technique : Les presser dans un torchon, puis mêler œufs, yaourt, farine, levure, sel léger, poivre et parmesan.
- Cuisson : Incorporer courgettes essorées, jambon et feta, verser dans un moule chemisé, enfourner à 180 °C pendant 45 minutes.
- Finition : Laisser reposer le cake, démouler, puis attendre qu’il soit tiède avant de le trancher.
Variante express et conservation sans mauvaise surprise
Pressé par le temps, on peut suivre Cyril Lignac : faire rapidement revenir les courgettes à l’huile d’olive avec ail et herbes, puis les intégrer refroidies ; une bonne partie de l’eau s’évapore avant d’entrer dans la pâte.
Sources
En bref
- 🥒 Pendant des années, un cake aux courgettes doré mais au centre mou intriguait la cuisinière malgré 45 minutes de cuisson au four.
- 🔥 Un cake aux courgettes détrempé se révèle lié à un mauvais choix de râpe et à une gestion approximative de l’eau des légumes.
- 🧂 Trois gestes simples transforment la texture, améliorent la mie et promettent enfin un cake salé qui se tient parfaitement à la découpe.
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