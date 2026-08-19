Si votre cake aux courgettes reste toujours mou au centre, c’est sans doute à cause de ce côté de la râpe

Pendant des années, un simple cake aux courgettes a résisté à toutes mes cuissons, doré dehors mais désespérément mou au centre. Jusqu’au soir où un détail de râpe et d’eau a tout remis en cause.

Le cake sort du four, gonflé, doré, la croûte croustille encore. Puis le couteau s’enfonce et le verdict tombe : bords cuits, centre brillant, presque gélatineux, qui colle à la lame malgré 45 minutes de cuisson.

En réalité, tout se joue sur un détail : le côté de la râpe utilisé et la manière de faire rendre leur eau aux courgettes. Une fois ce duo maîtrisé, le centre du cake cuit enfin comme le reste.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 2 courgettes moyennes (environ 500 g) + 1 c. à café de sel fin

✅ 180 g de farine de blé + ½ sachet (5 g) de levure chimique

✅ 4 œufs + 1 yaourt nature (125 g)

✅ 180 g de feta, 4 tranches de jambon, 40 g de parmesan râpé

Pourquoi le cake aux courgettes reste souvent mou au centre

La courgette est un légume trompeur : derrière sa texture fondante, elle cache environ 95 % d’eau. Râpée finement et ajoutée crue, cette eau se libère dans la pâte ; elle se transforme en vapeur, gonfle, puis retombe en humidité piégée au centre, d’où cette impression de cake « pas cuit » malgré une belle coloration.

L’erreur de râpe et le protocole anti-centre mouillé

Le mauvais réflexe consiste à utiliser la face à petits trous, qui transforme la courgette en pulpe aqueuse difficile à égoutter. On choisit au contraire la râpe à gros trous : des filaments fermes, que l’on sale généreusement, laisse dégorger dix à vingt minutes, puis presse très fort dans un torchon propre avant de les verser dans l’appareil à cake.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Laver les courgettes, les râper côté gros trous, saler, laisser dégorger 10 à 20 minutes. Technique : Les presser dans un torchon, puis mêler œufs, yaourt, farine, levure, sel léger, poivre et parmesan. Cuisson : Incorporer courgettes essorées, jambon et feta, verser dans un moule chemisé, enfourner à 180 °C pendant 45 minutes. Finition : Laisser reposer le cake, démouler, puis attendre qu’il soit tiède avant de le trancher.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps Environ 1 h 20 🔍 Le secret de l’expert En râpant gros, on garde des filaments qui se tiennent. Le sel attire l’eau par osmose, le repos la fait remonter à la surface et le pressage au torchon l’élimine avant cuisson, au lieu de la laisser gonfler la mie. ✨ Le twist gourmand : Ajouter 40 g de parmesan râpé dans l’appareil renforce le goût et aide à stabiliser la mie. Version festive : un cœur de chèvre frais citronné et quelques amandes concassées sur le dessus. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Râper côté petits trous, oublier le sel et le pressage, puis enfourner la courgette crue avant de couper le cake brûlant : on obtient presque à coup sûr un centre compact, brillant et collant.

Variante express et conservation sans mauvaise surprise

Pressé par le temps, on peut suivre Cyril Lignac : faire rapidement revenir les courgettes à l’huile d’olive avec ail et herbes, puis les intégrer refroidies ; une bonne partie de l’eau s’évapore avant d’entrer dans la pâte.

Sources Top Santé

«La recette de cake aux courgettes et chevre de cyril lignac met tout le monde daccord en ete parfaite pour un aperitif improvise»