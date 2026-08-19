J’ai demandé à mon mari d’essorer la salade : ce trio d’ustensiles vous fera oublier l’essoreuse

Un midi dans notre petite cuisine, mon mari, chargé d’essorer la salade, a ignoré l’essoreuse. À la place, trois objets du quotidien ont révélé une façon bien plus rapide pour essorer une salade sans essoreuse.

J’ai demandé à mon mari d’essorer la salade : ce qu’il a sorti du placard à la place m’a fait abandonner mon essoreuse

On ouvre le sachet de jeunes pousses, l’odeur poivrée arrive… puis les feuilles retombent, luisantes d’eau. Entre l’essoreuse à sortir, à laver, à ranger, la simple salade verte finit par lasser.

Un midi, l’essoreuse reste introuvable. On confie la mission au mari. Il revient avec une passoire fine, un saladier, un torchon. Quelques gestes, et la salade sort sèche, craquante. Ce trio va devenir l’astuce salade bien sèche de tous les soirs pressés.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 150 g de jeunes pousses (mâche, roquette, épinards)

✅ 1 boîte de pois chiches (240 g égouttés), cumin, huile d’olive

✅ 1 concombre, 100 g de feta, sel, poivre

✅ 1 passoire fine, 1 grand saladier, 1 torchon propre, vinaigre balsamique

La scène qui m’a fait oublier l’essoreuse à salade

Dans bien des cuisines, l’essoreuse occupe un demi‑placard. On la sort, on la rince, on la laisse sécher sur l’égouttoir. À chaque salade, même comédie.

Ce jour‑là, le trio passoire–saladier–torchon a tout simplifié. Moins d’encombrement, aucune pièce à remboîter, et la salade prête en moins d’une minute, sans bruit ni éclaboussures. Les feuilles restent entières, la vinaigrette ne file plus au fond du plat ; on se demande alors pourquoi on n’y a pas pensé plus tôt.

Le pas-à-pas pour essorer parfaitement une salade sans essoreuse

Pour essorer une salade sans essoreuse, l’astuce repose sur la gravité et l’absorption. Le bain d’eau froide décroche la terre. La passoire fine laisse filer l’eau immédiatement, sans cuvette au fond. Posé sur le saladier, le torchon sec agit comme un buvard : on presse doucement, il aspire les micro-gouttes. Feuilles intactes, surface sèche, vinaigrette qui accroche au lieu de glisser ; on obtient une vraie salade croquante sans essoreuse, prête à recevoir pois chiches grillés et dés de feta.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Rincer les jeunes pousses dans un grand saladier d’eau froide, puis les verser délicatement dans la passoire. Technique : Secouer la passoire, poser un torchon bien sec dessus, presser très légèrement avec la paume de la main. Cuisson : Égoutter les pois chiches, les sécher, puis les dorer 8 minutes à la poêle avec l’huile d’olive et le cumin. Finition : Verser la salade essorée dans le saladier, ajouter concombre, feta, pois chiches, vinaigre, sel, poivre, puis mélanger et servir.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps < 1 min d’essorage 🔍 Le secret de l’expert En retirant l’eau de surface, on évite de diluer l’émulsion huile-vinaigre. Les feuilles restent croquantes, la sauce accroche partout et le fond du saladier ne se remplit plus d’eau. ✨ Le twist gourmand : Utiliser l’huile chaude parfumée au cumin des pois chiches comme base de sauce, avec un trait de citron, du sel et du poivre : une vinaigrette tiède pleine de caractère. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Tordre la salade dans le torchon ou utiliser un linge humide et parfumé à l’adoucissant ; les feuilles se brisent, se gorgent d’eau et prennent un mauvais goût.

Que faire de votre essoreuse à salade si vous en avez une ?

On ne la jette pas ; on la recycle autrement. Elle devient l’alliée des récoltes de tomates cerises : trempées dans l’eau fraîche, égouttées dans le panier, essorées quelques secondes à vitesse modérée. On termine sur un torchon sec, les fruits restent fermes plus longtemps et prêts pour les salades du lendemain.

Sources Modes & Travaux

«L’usage détourné génial de votre essoreuse à salade pour vos récoltes de tomates cerises cet été»