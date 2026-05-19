Frigo vide, invités à l’improviste : ce dessert crémeux sans crème ni lait à garder au congélateur va vous sauver

Un soir d'invités surprise et de frigo presque vide, un tiramisu sans crème ni lait sort tout droit de mon congélateur. Quelle organisation rend ce dessert prêt à servir en une heure à peine ?

Fin de journée, amis à l’improviste, plat de pâtes expédié… et un frigo vide de crème comme de lait. L’envie de dessert, elle, ne veut pas rentrer se coucher.

Dans le congélateur, un tiramisu préparé sans crème liquide attend son heure. Un bloc glacé qui va redevenir mousse soyeuse en moins d’une heure. Comment s’organiser pour avoir ce tiramisu sans crème ni lait toujours prêt ?

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 250 g de mascarpone (classique, sans lactose ou végétal)

(classique, sans lactose ou végétal) ✅ 3 œufs, 80 g de sucre de canne, 1 sachet de sucre vanillé

✅ 18 à 20 biscuits à la cuillère, 15 cl de café serré froid

froid ✅ Cacao non sucré, dattes, zeste d’orange, éclats de chocolat noir

Ni crème ni lait dans mon frigo ce soir-là : le tiramisu que j’ai sorti du congélateur a bluffé toute la table

La base est simple : beaucoup de mascarpone, des œufs et du sucre, sans crème montée ni lait, pour une mousse qui garde son fondant au froid avec seulement quelques produits de placard.

Côté biscuits, savoiardi ou versions sans lactose et vegan supportent très bien la congélation.

Ni crème ni lait dans mon frigo ce soir-là : le tiramisu que j’ai sorti du congélateur a bluffé toute la table

On blanchit rapidement les jaunes avec le sucre, on ajoute le mascarpone, puis on incorpore les blancs montés fermes : l’air piégé garantit une mousse légère même après congélation.

On imbibe très peu les biscuits, dans un café froid et corsé ; ils finissent de se gorger d’arômes au contact de la crème, sans devenir bouillie.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Blanchir rapidement jaunes et sucres, puis incorporer le mascarpone jusqu’à obtenir une crème lisse. Technique : Monter les blancs en neige ferme, puis les ajouter délicatement en soulevant la préparation. Cuisson : Tremper vite chaque biscuit dans le café froid, alterner biscuits et crème dans un plat ou des verrines compatibles congélateur. Finition : Filmer, glisser au congélateur au moins 4 heures ; pour servir, laisser revenir au réfrigérateur puis poudrer de cacao.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total 20 min + repos 🔍 Le secret de l’expert On vise une crème bien grasse et aérée : mascarpone qui fixe l’eau, blancs qui donnent du volume, biscuits peu imbibés qui stabilisent à la congélation. ✨ Le twist gourmand : Glisser une fine couche de purée de dattes au café entre biscuits et crème : douceur naturelle et parfum caramélisé qui aiment le froid. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Noyer les biscuits dans un café chaud puis décongeler au micro-ondes ou à température ambiante : texture qui fuit, crème qui tranche, tiramisu perdu.

Ni crème ni lait dans mon frigo ce soir-là : le tiramisu que j’ai sorti du congélateur a bluffé toute la table

Une fois monté, le tiramisu supporte un mois au congélateur, bien filmé. On le portionne : grand plat, verrines ou moules en silicone à démouler glacés, puis à enrober de chocolat fondu à 40 °C pour une fine coque craquante façon grain de café.