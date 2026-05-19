Salons de jardin : cette marque espagnole méconnue fait fondre la facture, jusqu’à -50 % face aux jardineries

Salons de jardin à quatre chiffres chez Botanic ou Jardiland gâchent vos projets de terrasse. En 2026, une marque espagnole en ligne promet la même ambiance pour bien moins cher.

Chaque printemps, la scène se répète : balade dans les allées de jardinerie, essai d’un canapé d’extérieur, rêve d’apéros au soleil… puis le coup de massue. L’étiquette affiche souvent 800, 1 000, parfois 1 500 € pour un simple salon de jardin.

De quoi refroidir même les plus motivés à aménager terrasse ou balcon. Pourtant, au milieu de cette flambée générale, une marque espagnole encore discrète en France s’impose peu à peu comme l’alternative futée pour s’offrir un vrai coin lounge sans exploser le budget.

Pourquoi les salons de jardin en jardinerie se sont envolés

Nous avons tous déjà connu ce moment chez Botanic, Jardiland ou Leroy Merlin : un joli ensemble en résine tressée, coussins épais, plateau en verre… et un prix qui frôle les quatre chiffres. Derrière, il y a le showroom décoré, le stock, le personnel, la communication, tout cela répercuté sur le ticket de caisse.

Ajoutez à cela l’augmentation du métal, du bois traité, des tissus déperlants et du transport, et le moindre salon de jardin confortable dépasse facilement les 800 à 1 200 € en magasin. Pour beaucoup de familles, le projet terrasse a ainsi été repoussé d’année en année.

Outsunny, la griffe espagnole qui casse les prix des salons de jardin

C’est précisément ce blocage qu’a décidé de contourner Outsunny. Cette enseigne de mobilier d’extérieur, basée en Espagne, vend surtout en ligne via Aosom et des marketplaces comme Amazon, Cdiscount ou ManoMano. À caractéristiques comparables, de nombreux acheteurs constatent un prix environ deux fois plus bas qu’en jardinerie, avec des salons 4 places dès 160–330 € et des ensembles 6 places autour de 400 €.

La promesse ne repose pas que sur le prix. Structures en acier époxy contre la rouille, plateaux en verre trempé, résine tressée résistante aux UV, coussins en polyester dense : la fiche technique reste sérieuse. Les avis en ligne décrivent un confort très correct et un style contemporain, du duo compact pour balcon au grand salon d’angle pour huit convives.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Économie moyenne jusqu’à -50 % 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? La vente quasi exclusive en ligne limite les frais de magasin et d’intermédiaires, ce qui maintient des prix nettement plus bas. 💡 Le petit plus : Choisir un pack complet et commander au printemps maximise l’économie tout en gardant du choix. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Commander au hasard sans vérifier les dimensions et les avis ni prévoir de housse de protection.

Comment profiter de la pépite Outsunny tout l’été

Pour profiter de ces prix sans mauvaise surprise, quelques réflexes s’imposent. D’abord, on mesure précisément l’espace disponible et l’on choisit la bonne configuration : duo pour balcon, 4 ou 6 places pour les repas, ensemble modulable si l’on aime bouger les meubles au fil des saisons.

Ensuite, on privilégie les boutiques officielles Outsunny ou Aosom sur les plateformes, on lit les avis récents et l’on commande de préférence entre mars et mai, avant les ruptures et les hausses de prix d’été. Petit bonus : en prévoyant une housse et en rentrant les coussins l’hiver, ce bon plan dure plusieurs saisons sans perdre sa jolie allure.