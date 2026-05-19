Bellini : ce fruit qu’on n’ose jamais mixer cru change totalement le cocktail (à condition de ne pas faire ça)

Un Bellini pêche blanche peut être léger, net et presque sec, à condition de traiter la pêche crue comme un ingrédient fragile. Travail du froid, purée minute et geste délicat transforment ce cocktail en vrai apéritif de chef.

Dans le verre, la mousse remonte lentement, en fins rubans. Au nez, un parfum de verger, plus floral que sucré. En bouche, une pulpe fraîche qui glisse sans lourdeur : soudain, le Bellini n’a plus ce goût de nectar épais.

On part pourtant de la même base : des bulles et un fruit. La différence, c’est ce fameux fruit qu’on hésite à mixer cru, de peur de le maltraiter. Une fois passé au blender, il donne un Bellini pêche blanche net, frais, presque adulte.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 2 pêches blanches bien mûres (≈ 300 g de chair)

✅ 1 bouteille de Prosecco 75 cl bien frais (Brut ou Extra Dry)

✅ 1/2 citron jaune, soit 5 à 10 ml de jus

✅ Option : 75 cl de pétillant sans alcool très froid

Les bons ingrédients pour un Bellini pêche blanche net et frais

On choisit d’abord la pêche blanche crue. Elle doit déjà embaumer le panier : peau lisse, parfum évident, légère souplesse sous les doigts, sans tache molle. Si elle est ferme, on la garde un ou deux jours à température ambiante, puis au frais. Côté bulles, un Prosecco Brut ou Extra Dry bien froid suffit largement ; le raisin soutient le fruit, sans le masquer.

Pas à pas : réussir un Bellini à la pêche blanche crue

Avant toute chose, on travaille le froid. Prosecco, pêches mûres et verres patientent plusieurs heures au réfrigérateur, les flûtes pouvant passer dix minutes au congélateur. On lave, dénoyaute, pèle si besoin, puis on mixe la chair en purée lisse. Pour une texture de bar, on filtre à la passoire fine ; on ajoute ensuite un peu de citron pour réveiller la purée sans la rendre acide.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Laver, dénoyauter et peler les pêches bien fraîches, puis les couper en petits morceaux. Technique : Mixer finement la chair au blender, puis filtrer à la passoire pour une purée très lisse. Cuisson : Mélanger la purée avec 5 à 10 ml de jus de citron, goûter et réserver 10 à 15 minutes au réfrigérateur. Finition : Verser 50 ml de purée dans chaque flûte glacée, puis 100 ml de Prosecco, en évitant de faire mousser.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Difficulté Facile, mais précise 🔍 Le secret de l’expert Travailler une purée de pêche blanche crue, bien froide et légèrement citronnée garde des bulles fines, un fruit net et un Bellini pêche blanche très peu sucré mais intensément aromatique. ✨ Le twist gourmand : Ajouter un zeste de citron très fin ou une petite feuille de basilic froissée à la surface du verre. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Servir avec des glaçons ou un Prosecco tiède ; on dilue le fruit, on casse les bulles et le cocktail devient lourd.

Comment adapter et servir ce Bellini pêche blanche

Au service, on verse 50 ml de purée très froide au fond de chaque flûte, puis 100 ml de Prosecco, coulé doucement le long de la paroi. Un seul tour de cuillère suffit ; au-delà, les bulles s’échappent. Version brunch, on passe à 60 ml de purée. Version apéritive, 40 ml avec un Prosecco Brut bien sec font merveille. Sans alcool, on utilise un effervescent très vif, toujours bien frais et sans glaçons.