Ce gratin de pâtes croustillant fait adorer les courgettes aux enfants : 4 erreurs à éviter absolument

Un gratin de pâtes aux courgettes qui fait l’unanimité à table, même chez les enfants réfractaires aux légumes. En quatre gestes clés et 40 minutes, ce plat du soir reste crousti-fondant sans courgettes détrempées.

Dans le four, la surface du gratin crépite, les coins brunissent, et une odeur de fromage chaud flotte déjà dans la cuisine. Sous la croûte, les pâtes se mêlent à une crème onctueuse, les courgettes restent visibles mais fondantes, et l’ail vient simplement ouvrir l’appétit. À la première cuillère, ça croustille, puis ça file : exactement ce qu’on attend d’un grand plat du soir.

Ce gratin de pâtes aux courgettes a un superpouvoir : même les enfants qui trient d’habitude les légumes en reprennent. La raison tient à quelques gestes malins qui évitent le gratin détrempé, les pâtes plâtreuses et la croûte pâlichonne. On garde le côté plat réconfortant de semaine, prêt en une quarantaine de minutes, avec ce petit supplément de croustillant qui fait dire “on en refait quand ?”.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 350 g de pâtes courtes (penne, fusilli, coquillettes…)

✅ 3 courgettes moyennes, soit environ 600 g

✅ 25 cl de crème fraîche, 2 gousses d’ail, 10 cl d’eau de cuisson des pâtes

✅ 180 g de fromage râpé, 30 g de parmesan, 30 g de chapelure

Pourquoi ce gratin fait aimer les courgettes aux enfants

Dans ce plat, les courgettes ne se cachent pas, mais elles jouent avec tout ce que les enfants aiment. Les morceaux sont petits, bien dorés à la poêle, avec une texture ferme qui ne se transforme pas en bouillie verte. Les pâtes rassurent, le fromage apporte des fils et la crème enveloppe le tout sans lourdeur.

Le contraste plaît tout de suite : fondant dedans, croûte qui craque dessus. On croque un peu de courgette, mais dans une bouchée pleine de pâtes et de fromage. Résultat : le légume ne subit plus le tri au bord de l’assiette, il devient partie prenante du plaisir.

Les 4 gestes qui changent tout pour un gratin de pâtes aux courgettes

D’abord, des pâtes al dente : on les retire du feu une à deux minutes avant le temps indiqué, puis on garde un verre d’eau de cuisson. Cette eau amidonnée va lier la crème et éviter le bloc compact. Ensuite, les courgettes cuisent à feu vif, en plusieurs fournées si besoin, avec le sel seulement à la fin pour limiter l’eau.

Troisième geste, on mélange pâtes, courgettes, crème, ail et moitié du fromage avant de verser dans le plat. La sauce enrobe chaque bouchée. Enfin, on soigne la croûte croustillante : reste de fromage, parmesan et chapelure, four à 200 °C, puis si besoin une minute sous le gril, juste assez pour faire chanter la surface.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Cuire les pâtes dans une grande casserole d’eau salée, les égoutter très al dente en réservant 10 cl d’eau de cuisson. Technique : Couper les courgettes en petits dés ou demi-rondelles, puis les dorer à feu vif dans l’huile d’olive, en salant et poivrant seulement en fin de cuisson. Cuisson : Mélanger pâtes, courgettes, crème, ail, herbes, muscade, moitié du fromage et eau de cuisson ; verser dans un plat beurré. Finition : Couvrir avec le reste de fromage, parmesan et chapelure, gratiner 15 à 20 minutes à 200 °C, puis laisser reposer 5 à 10 minutes.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total ≈ 40 min 🔍 Le secret de l’expert Courgettes bien saisies, sel ajouté en fin de cuisson et eau de cuisson des pâtes dans la sauce : ce trio limite l’excès d’eau, renforce le goût torréfié et donne un gratin qui reste fondant sans baigner. ✨ Le twist gourmand : Glisser une couche de mozzarella en dés au milieu du gratin et mélanger chapelure, parmesan et un filet d’huile d’olive pour un dessus façon crumble salé, ultra filant et croustillant. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Cuire les courgettes à feu doux ou couvrir le plat au four : la vapeur s’enferme, la croûte ramollit et le gratin rend de l’eau au lieu de rester bien net.

Conserver et réchauffer le gratin de pâtes aux courgettes sans perdre le croustillant

Si par chance il en reste, on laisse refroidir puis on transfère dans une boîte hermétique. Le lendemain, un passage au four à 180 °C redonne vie à la croûte ; on évite le micro-ondes seul, qui ramollit tout. D’ailleurs, ce gratin se réchauffe très bien en parts individuelles, directement dans un petit plat.

Pour un soir ultra rapide, on prépare le plat à l’avance, juste avant la cuisson au four, et on le garde au frais bien couvert. Il suffira de l’enfourner au dernier moment. Les restes deviennent aussi une lunchbox très convoitée, servie avec une salade croquante ou quelques tomates cerises assaisonnées.