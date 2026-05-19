Trois fraises, un citron et ce petit ajout oublié : la limonade maison que vos invités vont vous supplier de refaire

Avec trois fraises, un citron et un simple geste final, cette limonade fraise citron maison se prend pour un mocktail de bar. Température, repos et petit ajout secret assurent des bulles qui tiennent et un parfum fruité ultra frais.

Sur la table, un grand pichet perle de fraîcheur ; ça sent la fraise bien mûre, le citron fraîchement pressé et la menthe froissée. La couleur rose pâle accroche la lumière, les glaçons tintent doucement.

On jurerait un mocktail de bar, pourtant la base tient en trois fraises, un citron et un geste simple. Une limonade maison qui intrigue toujours avant de rendre tout le monde accro.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 3 fraises bien mûres, rincées et équeutées (≈ 60 g)

✅ 1 citron jaune (≈ 40 ml de jus), non traité

✅ 500 ml d’eau plate très froide + 300 ml d’eau pétillante glacée

✅ 20 à 30 g de sucre, 12 glaçons, 6 à 8 feuilles de menthe

Trois fraises, un citron… et le petit ajout qui fait exploser la limonade fraise citron maison

Le duo fraise-citron fonctionne parce qu’il joue sur les contrastes : fruit rouge très mûr, acidité nette. Avec trois fraises et un citron pressé proprement, on obtient une base parfumée, prête à être allongée sans devenir trop sucrée ni trop acide.

Base fraise-citron : la méthode express pour une boisson fraîche parfaitement équilibrée

Pour cette limonade fraise citron maison, on prépare une base rapide : fraises mixées avec un peu d’eau, jus de citron, sucre, puis eau plate glacée. Dix minutes suffisent, mais les 30 minutes au frais changent tout en bouche.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Rincer et équeuter les fraises, les mixer avec 2 c. à soupe d’eau froide. Technique : Presser le citron sans écraser la peau, verser le jus sur les fraises avec le sucre. Cuisson : Allonger avec 500 ml d’eau plate très froide, ajouter éventuellement une pincée de sel, mélanger. Finition : Mettre 30 minutes au frais, puis verser en verres avec glaçons, eau pétillante glacée, menthe tapotée et servir.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total 40 min 🔍 Le secret de l’expert Température et timing font la différence : base très froide, reposée, puis eau pétillante ajoutée en dernier. Le citron bien pressé apporte une acidité claire, qui laisse la fraise s’exprimer sans amertume. ✨ Le twist gourmand : Une micro-pincée de sel et un trait de fleur d’oranger : le fruit gagne en relief et la limonade adopte une vraie signature maison. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ne jamais mélanger l’eau pétillante dans la carafe puis la laisser au frais ; les bulles meurent et, avec de la menthe hachée, la boisson devient plate et amère.

Service, variantes et rattrapages pour une limonade qui rend fou tout le monde

Pour le service, on vise deux tiers de base fraise-citron bien froide et un tiers d’eau pétillante glacée. Verres rafraîchis, fraise fendue, branche de menthe entière : effet terrasse garanti pour une boisson sans alcool très festive.

Trop acide ou trop fade ? On corrige en direct avec un peu de fraise mixée, une pointe de sucre ou quelques gouttes de citron.