SUV électriques, abonnements, projets : cette idée du confort nous épuise à petit feu sans qu’on comprenne pourquoi

Des SUV électriques surarmés aux abonnements numériques, nous croulons sous les options au nom du confort. Que se passe-t-il quand le paradoxe du choix nous pousse à vouloir moins ?

Depuis les voitures jusqu’à nos écrans, le confort se vend comme une promesse de « toujours plus » : plus de puissance, plus d’autonomie, plus d’applis. Pourtant, ce trop-plein ressemble souvent à une fatigue sourde. On passe plus de temps à choisir qu’à profiter. Ce glissement porte un nom en psychologie, le paradoxe du choix : au-delà d’un certain point, la multiplication des options ne libère pas, elle épuise. Le confort ne se mesure alors plus en fonctionnalités, mais en tranquillité mentale.

Dans un texte publié par le magazine en ligne VegOut, un auteur résume ce basculement d’une phrase : « I used to think comfort came from having more options. Now I think it comes from needing fewer. » Le psychologue Barry Schwartz a théorisé ce mécanisme, mais nos vies ordinaires l’illustrent mieux. Dans les voitures que nous achetons, la garde-robe ou les abonnements numériques, le vrai confort commence quand on n’a plus besoin de garder toutes les portes ouvertes.

Quand le SUV électrique rend le confort plus lourd à porter

Dans un essai vidéo, la chaîne automobile POA présente l’Alpine A390 GT, un SUV électrique qui condense cette logique du « toujours plus ». Ce modèle de 4,70 mètres pèse 2,1 tonnes et développe 400 chevaux grâce à trois moteurs, avec une batterie de 89 kWh annoncée pour 500 km et une recharge rapide jusqu’à 150 kW. Proposée à partir de 67 000 € et plus de 75 000 € avec options, « l’A390 GT doit prouver qu’elle peut séduire les familles sans trahir les passionnés ».

Le Citroën ë-C5 Aircross vise le même graal du confort moderne. Proposé à partir de 40 290 euros, il embarque une batterie de 96,9 kWh, 2 171 kg et une autonomie annoncée de 680 kilomètres, d’après un essai du magazine Monaco Hebdo qui lui attribue la note de 3/5. Le même test indique 18,1 kWh/100 km en parcours mixte, mais plus de 27 kWh/100 km sur autoroute à 130 km/h, une autonomie réelle d’environ 320 kilomètres en hiver et 39 minutes pour remonter à 80 % sur borne rapide 150 kW. « Bien que ses promesses de confort et de technologie puissent séduire, le manque de dynamisme, d’autonomie et la lenteur de recharge pourraient freiner son adoption ».

Quand le paradoxe du choix fatigue plus qu’il ne rassure

Dans la vingtaine, le narrateur de ce récit décrit des années passées à « garder les portes ouvertes » : accepter chaque voyage, multiplier les projets, changer sans cesse de lieu, remettre les décisions à plus tard. Ce mode de vie paraît libre, il finit bruyant. Le psychologue qui a popularisé le paradoxe du choix parle du même phénomène : plus les options se multiplient, plus la peur de regretter grandit et plus chaque décision coûte d’énergie.

Face à cette fatigue décisionnelle, l’auteur finit par resserrer son quotidien : même café pris au même comptoir chaque matin à Singapour, même boucle le long du canal, cinq ou six chemises en rotation. Moins de micro-choix, plus d’énergie pour les décisions vraiment importantes.

Le vrai confort : une vie plus spécifique, pas plus petite

Le même texte évoque une petite fille absorbée par une simple cuillère, sans imaginer d’autres options. À l’âge adulte, le confort renaît justement quand la vie se resserre sur quelques liens et lieux choisis.