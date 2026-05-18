Bronzage en cabine : ne faites plus cette erreur banale qui peut laisser un trou dans votre visage

Pendant des années, une jeune infirmière a enchaîné les cabines UV pour afficher un bronzage parfait. Jusqu’au jour où une minuscule lésion sur son nez a tout changé.

Une petite croûte sur le nez, prise pour un simple bouton, a suffi à défigurer une jeune Américaine. Après des années de bronzage en cabine, son habitude l’a laissée avec un trou dans le nez, preuve des dégâts que les UV artificiels infligent à la peau. Les femmes de moins de 30 ans qui bronzent en intérieur ont un risque de mélanome six fois plus élevé que celles qui n’y vont jamais, selon la Skin Cancer Foundation. L’Organisation mondiale de la santé classe ces appareils parmi les cancérogènes certains.

Cette histoire est celle de Jade Thrasher, infirmière de Nashville, qui a commencé très jeune à utiliser des lits de bronzage. Pendant environ onze ans, elle s’exposait trois fois par semaine avant de passer à six ou sept séances hebdomadaires à l’approche de son mariage en 2010, au point d’installer un appareil chez elle, raconte le site YourTango. Dans son entourage, expliquera-t-elle plus tard, tout le monde voulait être bronzé et la peau pâle passait pour peu attirante.

Comment l’habitude de bronzage de Jade Thrasher a laissé un trou dans son nez

En 2014, le père de Jade remarque une petite plaie sur le côté de son nez. La marque grossit, éclate, saigne et ne cicatrise jamais. Une biopsie est réalisée et le verdict tombe : cancer de la peau lié aux années de bronzage artificiel.

Les chirurgiens retirent alors, sur son nez, une tumeur et la peau autour sur la surface d’une petite pièce de monnaie, laissant un trou visible au milieu du visage. Pour le combler, ils prélèvent de la peau sur sa poitrine, ce qui laisse une longue cicatrice et des mois de douleurs, mais évite la chimiothérapie grâce au diagnostic précoce. Depuis, Jade Thrasher a banni les cabines de bronzage et applique un indice 50 dès qu’elle s’expose au soleil.

Cabines UV et cancer de la peau : ce que montre la science

Une étude récente sur près de 3 000 amateurs de cabines UV comparés à autant de non‑usagers, relatée par le média scientifique Sciences et Avenir, montre que ces appareils augmentent fortement le risque de mélanome. Le dermatologue Pedram Gerami y rappelle que « Même dix séances de bronzage au total au cours de la vie augmentent considérablement le risque de mélanome ».

Les auteurs rapportent une relation dose‑dépendante : entre dix et cinquante séances, le risque de mélanome est doublé ; il est multiplié par six à cent séances et par plus de huit à deux cents, et l’usage des cabines triple en moyenne ce risque, toujours selon Sciences et Avenir. En France, le nombre annuel de mélanomes a triplé entre 1990 et 2023 pour atteindre environ 17 000 cas, ce qui a conduit à interdire les cabines aux mineurs et à imposer des messages d’avertissement dans les instituts.

Habitude de bronzage, trou dans le visage : le message de Jade Thrasher

Dans le cas de Jade Thrasher, une simple lésion qui grossit, saigne et refuse de cicatriser a servi de signal d’alarme. Les dermatologues recommandent de consulter dès qu’un « bouton » ou une croûte persiste ou change d’aspect. Jade ne s’expose plus qu’avec un écran SPF 50 et répète aux adolescentes qu’ »il faut avoir confiance en sa propre peau, quel que soit son teint ». Son habitude de bronzage l’a laissée avec des cicatrices au visage et sur le torse, avertissement contre la quête du teint parfait.