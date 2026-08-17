Ce gâteau grec à la pastèque sans beurre a affolé tout le bureau : il vient de cette île méconnue

Au bureau, ce gâteau grec à la pastèque venu de l’île de Milos a retourné l’open space en quelques bouchées. Comment cette karpouzopita légère, sans beurre, réussit-elle à rester bien tenue et ultra fraîche à la découpe ?

J’ai apporté ce gâteau grec à la pastèque au bureau : tout le monde a voulu la recette

Dans l’open space, l’odeur de cannelle se mêlait au café matinal quand ce gâteau à la croûte dorée est arrivé sur la table. À la découpe, le sésame croustillait, le cœur restait moelleux, presque fondant.

Personne n’aurait parié sur un dessert venu de l’île de Milos, encore moins sur un gâteau à base de pastèque. Pourtant, cette karpouzopita, léger gâteau grec à la pastèque sans beurre ni crème, a disparu en quelques minutes. Forcément, on veut comprendre comment le reproduire à la maison… et au bureau.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 1 kg de chair de pastèque bien mûre, sans pépins

✅ 120 g de farine de blé T55 + 1 pincée de sel fin

✅ 80 g de sucre en poudre + 1 c. à soupe de sucre roux

✅ 60 ml d’huile d’olive douce, 1 c. à café de cannelle, 2 c. à soupe de graines de sésame

Le gâteau grec à la pastèque qui fait sensation au bureau

Ce dessert joue sur le contraste : un dessus caramélisé au sucre roux et au sésame, et un centre frais qui rappelle la pastèque bien mûre. On obtient une texture entre flan et moelleux, assez ferme pour se tenir en jolies parts, assez fondante pour rester rafraîchissante après un déjeuner de bureau.

Avec seulement de la chair de pastèque, de la farine de blé, un peu de sucre et une huile d’olive douce, on reste sur une liste courte d’ingrédients du placard. D’ailleurs, l’absence de beurre le rend plus léger à digérer et moins fragile en transport, ce qui en fait un candidat parfait pour un dessert à partager au travail.

Comment réussir ce gâteau à la pastèque qui ne détrempe pas

La difficulté d’un gâteau à la pastèque, c’est l’eau ; si l’on ne contrôle pas cette humidité, on se retrouve avec un centre aqueux qui se casse à la découpe. Ici, on commence donc par râper ou mixer grossièrement la chair sans pépins, puis on la laisse égoutter une vingtaine de minutes : la pastèque reste juteuse, mais l’excédent d’eau part.

Une fois ce geste fait, la pâte se prépare en quelques minutes dans un seul saladier. On mélange la pastèque égouttée avec le sucre, l’huile d’olive, la cannelle et le sel, avant d’incorporer la farine jusqu’à obtenir une préparation fluide mais épaissie, qui coule encore doucement de la spatule. Versée dans un moule peu profond, elle cuira de façon homogène, avec un dessus bien doré.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Râper ou mixer la pastèque sans pépins, puis l’égoutter 20 minutes. Technique : Mélanger pastèque égouttée, sucre, huile, cannelle, sel, puis incorporer la farine. Cuisson : Verser dans un moule de 24 cm huilé, saupoudrer de sucre roux et sésame. Finition : Cuire 45 à 55 minutes à 180 °C, refroidir puis réfrigérer avant de couper.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Difficulté Facile 🔍 Le secret de l’expert L’égouttage concentre le goût de pastèque tout en limitant l’eau libre dans la pâte. La farine et le sucre piègent cette humidité et, avec la chaleur, créent un centre fondant sous une croûte caramélisée. ✨ Le twist gourmand : Griller à sec le sésame avant de l’ajouter, parfumer la pâte avec un zeste de citron, parsemer quelques amandes concassées, puis servir chaque part avec une cuillerée de yaourt grec bien froid. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Zapper l’égouttage ou couper le gâteau encore tiède ; dans un moule trop profond ou avec une huile trop corsée, le centre reste pâteux et les parts s’affaissent au moment de servir.

Organisation, conservation et transport au bureau

Pour le bureau, on prépare la karpouzopita la veille : cuisson en fin de journée, refroidissement complet, puis plusieurs heures au réfrigérateur. Ce repos au froid raffermit la texture, resserre les arômes et garantit une découpe nette.

Le matin, on coupe en carrés réguliers et on glisse les parts dans une boîte hermétique, séparées par du papier cuisson. Au frais, ce gâteau grec à la pastèque se conserve deux jours ; on peut le servir bien froid, éventuellement accompagné de yaourt grec nature pour un joli contraste crémeux et légèrement acidulé.