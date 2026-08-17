Clafoutis aux prunes : ne faites plus cette erreur avec les noyaux, j’ai changé un détail et on m’a réclamé la recette

Un clafoutis aux prunes entières improvisé un soir de dîner a pris tout le monde de court. Entre noyaux laissés intacts et appareil crémeux, une astuce a tout changé.

Le plat a quitté le four avec une croûte fine, dorée, presque caramélisée. Sous la pâte gonflée, on devinait les prunes restées bien rondes. À la première cuillerée, le jus sombre a éclaté en bouche, enrobé d’un appareil crémeux qui fond littéralement.

Personne ne s’attendait à ce clafoutis aux prunes entières ; on craignait les noyaux, la pâte détrempée, le temps passé à tout dénoyauter. En réalité, ce pari de dernière minute simplifie tout et donne une texture plus fondante. Résultat ; des invités bluffés qui demandent aussitôt comment refaire ce clafoutis aux prunes entières chez eux.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 700 g de prunes (quetsches ou mirabelles, non dénoyautées)

✅ 3 œufs, 90 g de sucre, 1 sachet de vanille

✅ 100 g de farine et 1 pincée de sel

✅ 25 cl de lait entier, 10 cl de crème entière, 40 g de beurre

Clafoutis aux prunes entières : j’ai tenté l’expérience par hasard et mes invités ont aussitôt réclamé la recette

Ici, on choisit des prunes entières non dénoyautées. Le noyau sert d’armature : le fruit garde sa tenue, rend moins de jus et ne transforme pas l’appareil en soupe, même avec un plat très généreux en fruits.

Autour, on prépare un appareil à clafoutis façon pâte à crêpes enrichie ; œufs, farine, sucre, lait entier, crème liquide entière et beurre fondu. Cette base simple assure une texture à la fois ferme sur les bords et fondante au centre.

Clafoutis aux prunes entières : j’ai tenté l’expérience par hasard et mes invités ont aussitôt réclamé la recette

La première attention, c’est le fruit. On rince vite les prunes, on les sèche parfaitement, puis on les serre en une seule couche dans un plat à gratin généreusement beurré. Un voile de cassonade favorise la caramélisation et la surface dorée au four.

On verse alors l’appareil autour des prunes, sans les recouvrir totalement. Au four, les bords doivent être bien pris, le centre encore légèrement tremblotant ; il finira de se raffermir pendant le temps de repos.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Four à 180 °C, plat à gratin bien beurré. Rincez, essuyez soigneusement les prunes, retirez seulement les queues et alignez-les serrées dans le plat. Technique : Fouettez œufs, sucre, sucre vanillé et sel. Ajoutez la farine, puis délayez avec le lait, la crème et le beurre fondu pour une pâte lisse. Cuisson : Versez l’appareil autour des prunes en les laissant visibles, puis enfournez 35 à 40 minutes, jusqu’à bords dorés et centre encore souple. Finition : Laissez reposer 15 minutes hors du four, parsemez éventuellement d’amandes effilées et servez tiède en rappelant la présence des noyaux.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps global ≈1 h 10 🔍 Le secret de l’expert Les noyaux préservent les fruits et limitent le jus. ✨ Le twist gourmand : Cassonade au fond et amandes grillées sur le dessus. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Dénoyauter, utiliser des fruits mouillés ou surcuire le centre.

Clafoutis aux prunes entières : j’ai tenté l’expérience par hasard et mes invités ont aussitôt réclamé la recette

Ce clafoutis se sert tiède avec crème fraîche ou glace vanille, puis se conserve deux jours au réfrigérateur, dans son plat couvert.