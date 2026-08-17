Tarte aux prunes de fin d’été : ne faites plus ce geste interdit qui ruine la pâte et le plaisir au jardin

Prunes juteuses, pâte sablée croustillante, crème d’amandes moelleuse : cette tarte de fin d’été promet un vrai moment de pique-nique au jardin. Reste à maîtriser le geste qui évite la pâte détrempée.

À peine la tarte aux prunes sort-elle du four que l’air se charge d’un parfum de beurre, de fruits rôtis et de sucre caramélisé. La pâte sablée frémit encore, les prunes éclatent doucement, laissant perler un jus brillant sur une surface ambrée.

On est en fin d’été, nappe étalée dans l’herbe, verres qui tintent et couteau prêt à entailler la première part encore tiède. Sous la dent, on veut du fondant, du croquant, pas une pâte ramollie par le jus des fruits ; c’est là que tout se joue.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 1 pâte sablée pur beurre, environ 250 g

✅ 700 g de prunes fraîches mûres mais fermes

✅ Crème d’amandes : 100 g poudre d’amandes, 80 g beurre, 80 g sucre, 2 œufs, 1 c. à s. farine, vanille, sel

✅ 20 g d’amandes effilées, crème fraîche ou glace vanille pour servir

Le plaisir brut d’un dessert qui sent bon la fin d’été : ma tarte prunes et crème d’amandes à déguster les pieds dans l’herbe

Pour cette tarte aux prunes crème d’amandes, tout commence au marché. On choisit des prunes parfumées, colorées, sans taches, souples sous le doigt mais pas éclatées. La pâte sablée pur beurre apporte le croustillant et un goût biscuité. La crème d’amandes, elle, enveloppe les fruits et apporte cette douceur ronde qui rappelle les goûters de vacances.

Le plaisir brut d’un dessert qui sent bon la fin d’été : ma tarte prunes et crème d’amandes à déguster les pieds dans l’herbe

Le secret tient dans l’ordre des couches. On étale d’abord une fine couche de crème d’amandes sur la pâte, puis on pose les prunes coupées en deux, côté chair vers le haut. Ainsi, leur jus reste en partie dans la cavité, le reste est absorbé par la crème ; la pâte, elle, reste sèche et croustillante.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Préchauffer le four à 180 °C ; foncer un moule avec la pâte sablée piquée. Technique : Battre beurre mou et sucres, ajouter œufs, poudre d’amandes, farine, sel, puis lisser. Cuisson : Étaler la crème sur la pâte, disposer les prunes en oreillons, chair vers le haut. Finition : Parsemer d’amandes effilées, cuire 35 à 40 minutes, laisser reposer 10 à 15 minutes.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps 20 min + 35 à 40 min 🔍 Le secret de l’expert La crème d’amandes, riche en beurre, œufs et poudre d’amandes, fige à la cuisson et emprisonne les sucs. Elle forme un coussin moelleux qui protège la pâte, même avec des prunes très juteuses. ✨ Le twist gourmand : Remplacer une partie de la poudre d’amandes par de la noisette et ajouter un zeste fin de citron. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Poser les prunes directement sur la pâte ou couper la tarte sans repos : pâte détrempée assurée.

Le plaisir brut d’un dessert qui sent bon la fin d’été : ma tarte prunes et crème d’amandes à déguster les pieds dans l’herbe

Cette tarte supporte bien le transport ; on la laisse refroidir, puis on l’emporte entière au jardin, avec quelques fruits pour varier.