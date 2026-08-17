Ne rallumez plus votre four par canicule : ce dessert froid sans cuisson a sauvé tous mes repas d'été

Quand la canicule transforme votre cuisine en sauna, allumer le four devient impensable. Cet entremets vanille fruits rouges, monté presque entièrement au froid, promet un effet pâtissier sans transpirer.

Je le prépare chaque fois qu’il fait trop chaud pour allumer le four : cet entremets vanille aux fruits rouges a sauvé tous mes desserts d’été

Quand le thermomètre grimpe, la cuisine devient un sauna et on n’a plus envie d’allumer le four. Pourtant, à la fin d’un dîner d’été, on rêve toujours d’un dessert vraiment frais.

Dans ces soirées-là, on sort son entremets vanille fruits rouges sans four prolongé : une base vite cuite, le reste monté au froid. Mousse légère, fruits acidulés, coupe nette… et zéro chaleur en plus dans la maison.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ Biscuit madeleine : 3 œufs, 130 g sucre, 110 g farine, 1 c. café levure, 90 g beurre fondu

✅ Bavaroise vanille : 15 cl lait entier, 1 gousse vanille, 2 jaunes d’œufs, 60 g sucre, 30 cl crème entière, 2 feuilles gélatine

✅ Mousse fruits rouges : 300 g fruits rouges, 50 g sucre, 20 cl crème entière, 3 feuilles gélatine

✅ Miroir framboise : 125 g framboises, 30 g sucre, 20 cl eau, 2 feuilles gélatine, cercle 24 cm + rhodoïd

Pourquoi cet entremets froid est mon joker de canicule

Ce dessert d’été sans four ou presque mise sur le froid plutôt que sur la cuisson. Biscuit madeleine moelleux, bavaroise vanille, mousse aux fruits rouges et miroir framboise se superposent en couches nettes, très fraîches, avec un bel équilibre entre douceur et acidité.

La méthode pas à pas pour des couches nettes et un entremets qui se tient

Pour réussir cet entremets vanille fruits rouges sans four compliqué, on suit quatre étapes : biscuit, bavaroise vanillée, mousse de fruits rouges, miroir framboise. À chaque fois, on laisse la couche prendre au froid avant de couler la suivante.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Fouetter œufs et sucre, ajouter farine, levure, beurre fondu, cuire 20 min à 170 °C, enlever la croûte et poser le biscuit dans le cercle de 24 cm Technique : Cuire lait et vanille en crème anglaise avec jaunes et sucre jusqu’à 85 °C, ajouter 2 feuilles gélatine, laisser tiédir vers 25 °C, incorporer 30 cl crème montée, couler sur le biscuit et laisser 2 h au frais Cuisson : Chauffer 300 g fruits rouges avec 50 g sucre, ajouter 3 feuilles gélatine dans le coulis chaud, laisser tiédir, mélanger à 20 cl crème montée, verser sur la bavaroise prise, remettre 2 h au froid Finition : Cuire framboises, eau et sucre quelques minutes, filtrer, ajouter 2 feuilles gélatine, laisser refroidir, couler le miroir froid sur la mousse prise puis garder l’entremets au frais jusqu’au service

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps de repos 5-6 h 🔍 Le secret de l’expert Crème anglaise gélifiée + chantilly bien froide = bavaroise légère qui se tient. ✨ Le twist gourmand : Ajouter un zeste de citron vert dans la mousse de fruits rouges. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ne jamais verser un coulis chaud sur une couche pas totalement prise.

Conseils de service et conservation par temps chaud

On garde l’entremets au réfrigérateur jusqu’au dernier moment et on le tranche avec un grand couteau passé sous l’eau chaude puis essuyé, pour des parts nettes. Il se conserve 24 à 36 heures bien filmé. Pour une version 100 % sans four, on remplace le biscuit madeleine par une base de biscuits cuillère ou sablés bretons simplement tassés au fond du cercle.