Vacances d’août : ce disjoncteur que les électriciens coupent toujours pour éviter un départ de feu, pas pour la facture

En plein été, les électriciens ont un réflexe discret avant de partir en vacances : viser le disjoncteur du chauffe-eau. Derrière ce geste banal se cache un risque bien plus sérieux qu’une simple surconsommation.

Début août, la maison sent déjà les vacances : valises prêtes, frigo presque vide, volets déjà tirés, prêts à se fermer. Juste avant de quitter les lieux, les électriciens ont pourtant un dernier réflexe : ils abaissent un disjoncteur bien précis, presque en silence.

Il commande un appareil qu’on oublie aussitôt installé, caché dans un placard ou une buanderie : le ballon d’eau chaude. Quand la maison est restée vide tout le mois d’août, lui a continué à chauffer en silence. Les pros, eux, ont tiré les leçons des mauvaises surprises.

Le disjoncteur du chauffe-eau, la cible numéro un des pros

Dans un tableau moderne, le disjoncteur du chauffe-eau est sur un circuit dédié, clairement étiqueté « chauffe-eau », « ballon » ou « ECS ». C’est ce levier que les électriciens coupent systématiquement avant les congés, parce qu’il pilote un appareil plein d’eau et branché jour et nuit.

Ils ne l’ont pas fait pour gratter quelques euros sur la facture. Ce geste sert surtout de bouclier : en abaissant ce disjoncteur, ils isolent complètement la résistance électrique du reste de l’installation pendant que le logement reste fermé plusieurs semaines.

Ce qui se passe quand on coupe l’eau mais pas le chauffe-eau

Avant un long départ, beaucoup de foyers ont déjà fermé l’arrivée d’eau générale. Nous avons tous tourné cette vanne en pensant bien faire, puis tiré la porte. Pendant ce temps, le ballon a continué à se remplir, à chauffer, puis à se remettre en marche sans aucune surveillance.

En cas de micro‑fuite ou de tirage d’eau juste avant le départ, la cuve s’est retrouvée partiellement vide alors que la résistance restait alimentée. Elle a chauffé presque à sec, est montée en température brutalement, a pu se déformer, provoquer un court-circuit, voire un départ de feu dans une maison close.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Sérénité au retour Très forte 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? En fermant l’eau puis en coupant le disjoncteur du chauffe-eau, on empêche la résistance de chauffer à vide, on supprime la pression permanente dans la cuve et on isole l’appareil des surtensions estivales. Moins de risques de court-circuit, de fuite et de feu pendant l’absence. 💡 Le petit plus : Collez une étiquette fluo « chauffe-eau » sur le bon disjoncteur pour ne jamais vous tromper, même quand le départ se fait dans la précipitation. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Rétablir le courant alors que le ballon n’est pas encore plein, ou ne couper que l’eau ou que l’électricité : dans les deux cas, vous recréez le scénario de chauffe à vide que les électriciens cherchent précisément à éviter.

La bonne séquence pour partir (et revenir) l’esprit léger

Bonne nouvelle : ce réflexe pro tient en quelques gestes. Les électriciens respectent toujours le même ordre, car c’est lui qui évite les mauvaises surprises. Avant de partir plus de trois jours, leur routine se résume ainsi :

fermer la vanne d’arrivée d’eau générale du logement ;

ouvrir quelques secondes un robinet d’eau chaude pour relâcher la pression ;

au tableau, abaisser le disjoncteur du chauffe‑eau repéré « chauffe-eau », « ballon » ou « ECS » ;

laisser en service les circuits utiles (frigo, congélateur, alarme…).

Au retour, l’ordre s’inverse : on rouvre l’eau, on laisse le ballon se remplir jusqu’à ce qu’un filet régulier sorte du robinet d’eau chaude, puis on remet seulement le disjoncteur du chauffe-eau en marche. Les modèles récents proposent un mode « absence », qui complète ce duo eau + électricité bien géré sans le remplacer.