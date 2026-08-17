Fin août, arracher vos tomates est une erreur : ce geste simple évite de perdre 3 semaines de récolte

Chaque fin août, des jardiniers arrachent leurs pieds de tomates alors qu’ils pourraient encore produire plusieurs semaines. Quels signaux marquent vraiment la fin de saison au potager ?

Fin août, le geste semble presque automatique : on arrache les pieds de tomates, on vide les tuteurs et on déclare la saison terminée. Pourtant, dans bien des potagers, ces plants un peu fatigués auraient encore donné trois à quatre semaines de récolte, soit facilement un quart de la production qui finit au compost… ou à la benne.

Le vrai déclencheur de fin de saison n’est ni la date du calendrier ni la couleur des feuilles, mais ce qui se passe la nuit au jardin. Tant que certaines conditions sont réunies, un pied de tomates continue à nourrir ses fruits. Et c’est là qu’un simple changement de stratégie évite de jeter des kilos de tomates maison.

Ce qui arrête vraiment un pied de tomates en fin d’été

Un plant ne s’arrête pas parce qu’on est fin août, mais quand les températures nocturnes passent régulièrement sous les 10 °C. En dessous, la maturation a fortement ralenti, et l’on a bien fait de tout récolter, même vert. Avant ce seuil, le rouge peut juste mettre plus de temps à arriver, car le lycopène, le pigment qui colore la tomate, ne se forme presque plus sous 13 à 15 °C.

Autre signal fort : le mildiou. Si les tiges et feuilles ont noirci, arracher sans attendre évite de perdre tous les fruits en quelques jours. À l’inverse, un pied encore sain qui porte des fleurs et des grappes bien formées n’a aucune raison de finir au tas de déchets verts. Seuls les plants qui ne fleurissent plus du tout annoncent réellement la fin de la production.

Le coup de sécateur qui vaut trois semaines de récolte

Dans les potagers de campagne, on n’arracha pas les tomates mi-août : on les étêta. Le geste est simple et a fait ses preuves. On repère le dernier bouquet que l’on souhaite voir mûrir, on garde deux feuilles saines au-dessus, puis on coupe la tige juste après, avec un sécateur propre par temps sec. Le pied a alors arrêté de pousser en hauteur et a concentré sa sève sur les grappes déjà là.

En parallèle, supprimer régulièrement les gourmands – ces pousses qui partent à l’aisselle des feuilles – a permis de limiter le gaspillage d’énergie en feuillage inutile. Un effeuillage bas, limité aux feuilles situées sous les premières tomates, aère le plant et laisse entrer la lumière, tout en gardant les feuilles proches des fruits, indispensables à leur goût. Petit bonus : c’est exactement cette combinaison qu’utilisent les maraîchers pour prolonger la saison.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Semaines de récolte gagnées 3 à 4 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? En étêtant les tomates au-dessus du dernier bouquet utile, en supprimant les gourmands et en limitant l’effeuillage au bas du plant, on arrête la croissance en hauteur et la production de nouvelles fleurs tardives. La plante a alors redirigé ses ressources vers les fruits déjà formés, qui ont continué à mûrir tant que les nuits sont restées au-dessus de 10 °C. 💡 Le petit plus : surveiller la météo nocturne et retarder l’arrachage tant qu’aucune gelée n’est annoncée permet souvent de gagner encore quelques cueillettes bien rouges. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : arracher tous les pieds de tomates dès la fin août uniquement parce que le feuillage jaunit, sans tenir compte des températures nocturnes ni de l’état sanitaire réel des plants.

Arrosage, engrais et tomates vertes : gérer les dernières semaines

Une fois ce travail de taille réalisé, le trio arrosage–engrais–température a fait la différence. En fin de cycle, un excès d’azote et des arrosages trop généreux ont relancé du vert au lieu de faire rougir les fruits, tout en diluant leur saveur. Mieux valait alors espacer les arrosages, autour de 2 à 5 litres par pied tous les trois jours selon la chaleur, toujours au pied et sans mouiller le feuillage pour limiter les maladies.

Dès que les nuits sont passées régulièrement sous les 10 °C ou qu’une gelée a été annoncée, les dernières tomates, même bien vertes, ont pu être cueillies. Placées dans une pièce sombre à 20–25 °C, ou dans un sac kraft avec une pomme ou une banane qui libère du gaz éthylène, elles ont terminé tranquillement leur maturation. Et celles qui sont restées fermement vertes ont trouvé une seconde vie en confiture, en chutney ou en beignets salés, sans qu’aucune récolte ne soit vraiment perdue.

Sources Top Santé

«Tomates le geste simple des jardiniers pour recolter plus longtemps jusqua lautomne»