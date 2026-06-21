Tomates en canicule : cette dose d’eau par pied à respecter absolument pour éviter feuilles brûlées et fruits fendus
Sous 35 °C, un mauvais arrosage suffit à brûler vos tomates et gaspiller l’eau. Combien de litres verser à chaque pied et à quelle heure pour les sauver ?
Il est 15 h, le thermomètre frôle les 35 °C, vos tomates ramollissent… et le tuyau d’arrosage vous démange. Pourtant, en pleine canicule, ce réflexe peut brûler le feuillage, gaspiller l’eau et affaiblir les racines.
Capricieuse, la tomate supporte mal les écarts : trop d’eau la fait éclater, trop peu bloque la floraison. En été, tout se joue sur la bonne dose versée à chaque pied, au bon moment. Pour savoir quelle quantité d’eau offrir à vos plants en pleine canicule, on peut s’inspirer des gestes des maraîchers.
Pourquoi la canicule change les règles de l’arrosage des tomates
En plein midi, les gouttes d’eau restées sur les feuilles agissent comme de petites loupes et provoquent des coups de soleil. Au sol, l’eau versée sur une terre brûlante s’évapore avant d’atteindre les racines profondes : jusqu’à 60 % de l’arrosage disparaissent, sans mouiller les 20 à 30 premiers centimètres de terre. Le soir, après 19 h, l’humidité qui stagne favorise le mildiou ; les maraîchers n’arrosent donc qu’entre 5 h et 7 h, idéalement avant 8 h, quand le sol est encore frais.
Quelle quantité d’eau verser par pied en période de canicule ?
En canicule, les besoins se calculent par semaine. Selon les conseils rapportés par Le Parisien, un plant bien enraciné reçoit entre 12 et 18 litres d’eau hebdomadaires. Un jeune plant commence plutôt avec 2 à 3 litres par pied, puis la dose augmente. Plutôt que d’arroser chaque jour, les jardiniers préfèrent 4 à 6 litres par pied deux fois par semaine, voire 5 à 8 litres deux à trois fois par semaine.
Nous avons tous déjà arrosé trop vite, en visant un peu partout. Mieux vaut concentrer l’eau au pied, lentement, sans mouiller les feuilles : un arrosage lent vaut mieux qu’un jet puissant de 2 minutes. Quand un plant a soif, les feuilles restent molles le soir, les fleurs tombent et les fruits cessent de grossir ; à l’inverse, des apports irréguliers ont provoqué des fruits fendus et ce « cul noir » dont parle Le Parisien.
Les gestes malins pour faire durer chaque litre d’eau
Pour que chaque litre compte, les maraîchers ont adopté des astuces simples. Le paillage d’abord : une couche de 10 à 15 cm de paille, tonte sèche ou feuilles mortes réduit l’évaporation de 40 à 70 % et permet d’espacer l’arrosage tous les deux ou trois jours, même par 35 °C, en gardant 3 à 5 cm sans paillis autour de la tige. Ensuite, la bouteille de 1,5 litre retournée sert de goutte-à-goutte et diffuse l’eau vers les racines pendant 24 à 48 heures.
En bref
- Le 21 juin 2026, en pleine canicule à 35 °C en France, maraîchers et experts détaillent l’arrosage des tomates pied par pied. 🌡️
- Des volumes d’eau précis, des fréquences d’arrosage adaptées et un créneau matinal clé sont expliqués pour limiter stress hydrique et maladies. 💧
- Paillage épais, bouteille retournée et observation des feuilles transforment chaque litre en allié, mais l’équilibre idéal reste à ajuster au cas par cas. 🌿
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