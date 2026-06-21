Tomates en canicule : cette dose d’eau par pied à respecter absolument pour éviter feuilles brûlées et fruits fendus

Sous 35 °C, un mauvais arrosage suffit à brûler vos tomates et gaspiller l’eau. Combien de litres verser à chaque pied et à quelle heure pour les sauver ?

Il est 15 h, le thermomètre frôle les 35 °C, vos tomates ramollissent… et le tuyau d’arrosage vous démange. Pourtant, en pleine canicule, ce réflexe peut brûler le feuillage, gaspiller l’eau et affaiblir les racines.

Capricieuse, la tomate supporte mal les écarts : trop d’eau la fait éclater, trop peu bloque la floraison. En été, tout se joue sur la bonne dose versée à chaque pied, au bon moment. Pour savoir quelle quantité d’eau offrir à vos plants en pleine canicule, on peut s’inspirer des gestes des maraîchers.

Pourquoi la canicule change les règles de l’arrosage des tomates

En plein midi, les gouttes d’eau restées sur les feuilles agissent comme de petites loupes et provoquent des coups de soleil. Au sol, l’eau versée sur une terre brûlante s’évapore avant d’atteindre les racines profondes : jusqu’à 60 % de l’arrosage disparaissent, sans mouiller les 20 à 30 premiers centimètres de terre. Le soir, après 19 h, l’humidité qui stagne favorise le mildiou ; les maraîchers n’arrosent donc qu’entre 5 h et 7 h, idéalement avant 8 h, quand le sol est encore frais.

Quelle quantité d’eau verser par pied en période de canicule ?

En canicule, les besoins se calculent par semaine. Selon les conseils rapportés par Le Parisien, un plant bien enraciné reçoit entre 12 et 18 litres d’eau hebdomadaires. Un jeune plant commence plutôt avec 2 à 3 litres par pied, puis la dose augmente. Plutôt que d’arroser chaque jour, les jardiniers préfèrent 4 à 6 litres par pied deux fois par semaine, voire 5 à 8 litres deux à trois fois par semaine.

Nous avons tous déjà arrosé trop vite, en visant un peu partout. Mieux vaut concentrer l’eau au pied, lentement, sans mouiller les feuilles : un arrosage lent vaut mieux qu’un jet puissant de 2 minutes. Quand un plant a soif, les feuilles restent molles le soir, les fleurs tombent et les fruits cessent de grossir ; à l’inverse, des apports irréguliers ont provoqué des fruits fendus et ce « cul noir » dont parle Le Parisien.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 10/10 Arrosages par semaine 2 à 3 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? On respecte la fourchette de 12 à 18 litres par semaine et par pied, apportés tôt le matin, en 2 ou 3 arrosages lents directement au pied des tomates, ce qui limite le stress hydrique. 💡 Le petit plus : Pailler sur 10 à 15 cm permet d’espacer encore les arrosages tout en gardant le sol frais autour des racines. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Arroser un peu tous les soirs en mouillant le feuillage, ce qui favorise le mildiou et des tomates fendues.

Les gestes malins pour faire durer chaque litre d’eau

Pour que chaque litre compte, les maraîchers ont adopté des astuces simples. Le paillage d’abord : une couche de 10 à 15 cm de paille, tonte sèche ou feuilles mortes réduit l’évaporation de 40 à 70 % et permet d’espacer l’arrosage tous les deux ou trois jours, même par 35 °C, en gardant 3 à 5 cm sans paillis autour de la tige. Ensuite, la bouteille de 1,5 litre retournée sert de goutte-à-goutte et diffuse l’eau vers les racines pendant 24 à 48 heures.