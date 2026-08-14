Clafoutis aux prunes : ce secret du carnet de ma grand-mère évite la pâte détrempée et fait l’unanimité à table

En rouvrant le carnet taché de farine de ma grand-mère, son clafoutis aux prunes de grand-mère est revenu sur la table, doré et moelleux. Quel petit rituel transforme ce dessert simple en valeur sûre, même avec des prunes capricieuses ?

Quand on retrouve le carnet de recettes de sa grand-mère : son clafoutis aux prunes fait l’unanimité autour de la table

En feuilletant le vieux carnet tacheté de farine, on a presque senti le four chauffer : le clafoutis aux prunes de grand-mère, doré sur les bords, moelleux au centre, revenait à la vie.

Autour de la table, tout le monde s’en souvient ; pourtant ce clafoutis aux prunes facile se rate vite, entre pâte détrempée et fruits fades. Les lignes écrites par grand-mère cachent une méthode simple pour l’éviter.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 600 g de prunes (quetsches, mirabelles ou reines-claudes)

✅ 3 œufs, 80 g de farine, 70 g de sucre, 1 sachet de sucre vanillé

✅ 25 cl de lait entier, 30 g de beurre, 25 g de poudre d’amande

✅ 1 c. à soupe de sucre roux, 1 c. à soupe de sucre, sucre glace facultatif

Pourquoi vos clafoutis aux prunes sont détrempés (et la méthode de ma grand-mère pour les sauver)

Le vrai coupable d’une pâte qui baigne, ce sont les prunes trop juteuses ou posées crues dans le plat. Avant tout, on les fait dégorger avec un peu de sucre et de sel pour qu’elles rendent l’excès d’eau.

Ensuite, la poudre d’amande forme une barrière moelleuse entre jus et pâte. Avec cette recette de clafoutis mirabelles ou quetsches, 600 g de prunes pour un plat de 24 cm donnent un clafoutis aux prunes de grand-mère très fruité, aux bords caramélisés.

Étape par étape : le clafoutis aux prunes de ma grand-mère

L’appareil à clafoutis se prépare en quelques minutes : on fouette œufs et sucres, on incorpore farine et sel, puis lait entier et beurre fondu. Un repos de 20 à 30 minutes suffit pour une texture de clafoutis aux prunes moelleux.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Laver, sécher, dénoyauter 600 g de prunes, les couper en deux, ajouter sucre et sel, laisser dégorger 15 minutes puis bien les éponger. Technique : Fouetter œufs, sucre et sucre vanillé, ajouter farine et sel, puis lait et beurre fondu ; lisser et laisser reposer l’appareil 20 à 30 minutes. Cuisson : Préchauffer le four à 180 °C, beurrer un plat de 24 cm, saupoudrer de poudre d’amande, disposer les prunes serrées, côté coupé vers le haut. Finition : Verser l’appareil sur les prunes, enfourner 35 à 40 minutes ; bords dorés, centre encore légèrement tremblant. Laisser tiédir une dizaine de minutes avant de servir.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total ≈ 1 h 🔍 Le secret de l’expert Dégorger les prunes et tapisser le plat de poudre d’amande absorbent l’excès de jus ensemble. ✨ Le twist gourmand : Remplacer un peu de lait par de la crème entière. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ne jamais verser l’appareil sur des prunes encore glacées ou ruisselantes.

Combien de temps conserver, comment réchauffer, quoi faire des restes ?

On le sert de préférence tiède, puis on garde les restes au réfrigérateur, bien filmés, jusqu’au lendemain, avant de les réveiller 10 minutes à 150 °C.

La même base accueille poires, pommes ou raisins ; on garde les mêmes gestes anti-détrempe pour un dessert toujours fondant et parfumé.