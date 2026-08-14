Canicule : en Sicile, on bannit la salade de tomates quand il fait 35 °C, cette recette glacée se mange à la cuillère

Quand la chaleur écrase les terrasses, les Siciliens troquent la salade pour un sorbet de tomate sicilien ultra-frais. Comment obtenir cette texture presque crémeuse à l’apéritif ?

Quand le thermomètre flirte avec les 35 °C, la salade de tomates finit tiède, aqueuse. En Sicile, on joue une autre partition : mêmes tomates gorgées de soleil, même basilic, mais servies glacées, à la cuillère.

Ce sorbet de tomate sicilien, couleur coucher de soleil, se sert entre deux antipasti ou à l’apéritif. Frais, salé, légèrement sucré-acidulé, onctueux grâce à l’huile d’olive, il transforme le surplus de tomates mûres en bouchées glacées à manger à la cuillère.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 1 kg de tomates très mûres, chair dense

✅ 80 g de sucre + 100 ml d’eau (sirop)

✅ 10 feuilles de basilic + 1 c. à s. de citron

✅ 3 c. à s. d’huile d’olive, sel fin, poivre

Les bons ingrédients pour un sorbet de tomate sicilien ultra-frais

La réussite tient avant tout à la tomate. On choisit des variétés à chair dense – cœur de bœuf, anciennes, grosses rondes – bien mûres, parfumées, jamais farineuses.

Le sucre et l’eau forment un sirop qui limite les cristaux de glace. Le citron renforce la fraîcheur, le basilic signe le côté méditerranéen et l’huile d’olive apporte une texture presque crémeuse.

Recette pas à pas du sorbet de tomate basilic (inratable)

On commence par un sirop minute : eau et sucre portés à ébullition une minute, puis refroidis. Pendant ce temps, on monde les tomates ; trente secondes dans l’eau bouillante, puis dans l’eau glacée, la peau s’enlève sans effort et la couleur reste vive.

Tomates, sirop froid, citron, basilic, huile d’olive, sel et poivre passent ensuite au blender, puis au tamis fin. On réfrigère la base au moins une heure avant de turbiner 20 à 30 minutes, jusqu’à obtenir une glace souple.

Sans sorbetière, on congèle en bac en grattant à la fourchette ; texture moins fine.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Faire le sirop eau + sucre, le laisser refroidir ; laver, monder et couper les tomates en morceaux. Technique : Mixer tomates, sirop, citron, basilic, huile d’olive, sel et poivre jusqu’à texture très lisse. Cuisson : Passer au tamis, refroidir au réfrigérateur puis turbiner en sorbetière 20 à 30 minutes. Finition : Mettre en bac, laisser prendre au congélateur ; sortir 5 à 10 minutes avant de servir.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total ≈ 3–4 h 🔍 Le secret de l’expert Sucre et huile d’olive abaissent le point de congélation ; le sorbet reste souple. Le tamis retire graines et peaux, le citron fixe les arômes frais du basilic. ✨ Le twist gourmand : Ajouter un filet de vinaigre balsamique blanc ou de xérès donne un accent gazpacho très vibrant. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Éviter de congeler une base encore tiède : on obtiendrait un bloc dur, cristallisé. Et bannir les tomates fades ; sans parfum, le sorbet restera plat.

Comment servir le sorbet de tomate à l’apéritif

On le sert en verrines sur un coulis de poivron ou de stracciatella, en mini-boules sur sablé au parmesan ou à côté d’une burrata avec quelques tomates cerises. Bien filmé, le sorbet se garde 3 à 4 jours au congélateur.