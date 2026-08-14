Tarte aux mirabelles : les pâtissiers ajoutent cette couche cachée sous les fruits, sinon votre fond sera détrempé
Votre tarte aux mirabelles sort du four parfumée, mais son fond finit souvent détrempé et mou. Les pâtissiers appliquent un geste presque invisible pour garder la pâte croustillante.
Dès que la tarte aux mirabelles sort du four, on sent ce parfum chaud de miel, la pâte qui craque sous le couteau, le jus doré qui brille entre les fruits encore frémissants.
Mais dans beaucoup de cuisines, la première part révèle une autre réalité : fond tout mou, pâte caoutchouteuse, tranche qui s’affaisse. La faute à un geste oublié sous les fruits, que les pâtissiers maîtrisent par cœur.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 1 pâte sablée prête à dérouler (230 g, moule 24–26 cm)
- ✅ 700 g de mirabelles fraîches (environ 550 g dénoyautées)
- ✅ 40 g de poudre d’amandes + 40 g de cassonade
- ✅ 30 g de beurre doux, vanille ou cannelle et eau-de-vie optionnelle
Pourquoi votre tarte aux mirabelles finit détrempée
La mirabelle est l’un des fruits les plus juteux ; au four, son sucre se liquéfie et s’échappe en sirop brûlant. Posé directement dessus, le fond de pâte agit comme une éponge et perd tout son croustillant. Résultat : une tarte aux mirabelles, pâte détrempée et fond caoutchouteux, même après une longue cuisson.
Le geste des pâtissiers : une fine couche d’amandes avant les mirabelles
Les pros glissent toujours une couche de poudre d’amandes entre pâte et mirabelles. Sa texture poreuse, riche en gras, absorbe le jus et forme une barrière fine, à peine visible. Pour un moule de 24 cm, on compte environ 40 g, soit 2 mm d’épaisseur, parfois mélangés à un peu de cassonade.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Foncer le moule, piquer la pâte à la fourchette et placer au réfrigérateur 20 à 30 minutes.
- Technique : Mélanger poudre d’amandes et 10 g de cassonade, puis saupoudrer le fond bien froid d’une couche fine et uniforme.
- Cuisson : Dénoyauter les mirabelles, les poser serrées peau vers le bas, ajouter sucre et beurre, cuire à 180 °C pendant 30 à 35 minutes.
- Finition : Laisser reposer la tarte 20 minutes dans le four éteint, puis tiédir sur une grille avant de servir.
Conservation, service et variantes rapides
La tarte reste croustillante plusieurs heures à température ambiante puis une journée au frais. La même couche d’amandes, éventuellement mélangée à noisette ou semoule, fonctionne aussi avec prunes, abricots, pêches ou figues.
Sources
En bref
- 🍑 Tarte aux mirabelles maison, pâte détrempée et fond mou : un problème courant que les pâtissiers comme Cyril Lignac contournent facilement.
- 🥧 Une fine couche protectrice, à base d’ingrédients secs et sucrés, sert de barrière entre les fruits juteux et le fond de tarte.
- 🤔 Gestes de préparation, orientation des mirabelles et temps de repos au four composent une méthode simple pour garder un fond croustillant plus longtemps.
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