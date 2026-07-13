Glace maison sans sorbetière : ces 3 règles avec un simple tupperware bluffent tous vos invités

En plein été, une glace maison sans sorbetière servie directement dans un tupperware a semé le doute autour de la table. Quels gestes simples transforment ce bac givré en dessert de glacier ?

J’ai versé ma préparation dans un simple tupperware : mes invités m’ont demandé l’adresse du glacier

Un soir d’été, la table embaume la tomate, le basilic et les fruits mûrs. Au milieu trône un simple tupperware givré, sans décor. On soulève le couvercle : une glace pâle, crème et vanille. Les premières cuillerées déclenchent la même réaction amusée : « C’est quel glacier ? »

Sans sorbetière, on redoute souvent la glace dure, pleine de cristaux qui accrochent sous la dent. Pourtant, avec des bananes très mûres, de la crème entière et un simple bac hermétique, on obtient une glace maison sans sorbetière ultra-onctueuse. Reste à suivre quelques gestes précis, façon artisan.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ Pour la glace : 4 bananes très mûres (env. 500 g) et 400 ml de crème liquide entière 30 % MG

✅ 80 g de sucre de canne et 1 c. à café d’extrait naturel de vanille

✅ 40 à 60 g de lait concentré sucré et 100 g de yaourt grec bien froid

✅ Crumble minute : farine, beurre demi-sel, sucre, amandes concassées, fruits frais et feuilles de menthe

Pas de sorbetière ? Le jour où mon tupperware a bluffé toute la table

On avait versé la préparation dans une boîte hermétique, puis oublié le tout au congélateur. Au service, la surface était lisse, sans cristaux. Les boules, bien parfumées à la banane et à la vanille, semblaient sortir d’un artisan ; cette glace sans sorbetière au tupperware tenait en trois règles simples.

Les 3 règles d’or pour une glace sans sorbetière, vraiment onctueuse

Première règle : assez de matière grasse. Une crème entière froide, aidée par le yaourt grec, empêche l’eau de geler en bloc. Deuxième règle : du sucre plus un peu de lait concentré sucré, qui garde la glace souple à –18 °C. Troisième règle : brasser les 30 à 45 minutes pour casser les cristaux.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Écraser finement les bananes. Fouetter crème, sucre, vanille, lait concentré et yaourt dans un saladier froid, jusqu’à texture lisse. Technique : Verser dans un tupperware hermétique, rempli aux deux tiers, filmer au contact, fermer puis placer au congélateur à –18 °C. Cuisson : Pendant 2 à 3 heures, sortir la boîte toutes les 30 à 45 minutes et fouetter vivement pour briser les cristaux. Finition : Laisser ensuite prendre 2 à 3 heures. Préparer le crumble à la poêle jusqu’à dorure, le laisser refroidir, puis servir sur la glace.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Difficulté Facile 🔍 Le secret de l’expert Banane très mûre, crème entière et yaourt grec stabilisent l’eau grâce aux sucres, graisses et protéines. Avec un peu de lait concentré et le brassage, les cristaux restent microscopiques. ✨ Le twist gourmand : Glace bien froide, crumble à la poêle, fruits très mûrs et un trait de rhum. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Utiliser de la crème allégée ou oublier de brasser au début ; la préparation gèle alors en bloc granuleux.

Le twist gourmand : crumble à la poêle et dressage façon glacier

On dresse comme chez le glacier : au fond, un peu de crumble à la poêle refroidi, puis deux boules de glace banane-vanille et quelques fruits frais. Une feuille de menthe, et c’est prêt. La glace se garde un mois au congélateur, le crumble une semaine en bocal.