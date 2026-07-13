Ce mélange de 2 ingrédients du quotidien a remplacé mes céréales : un petit-déj et goûter sans farine qui cale vraiment

Une banane tachetée, deux œufs et une poêle : ce combo s’est imposé comme mon rituel du matin. Comment cette omelette sucrée sans farine remplace pancakes et goûter ?

J’ai battu des œufs avec de la banane : mon nouveau petit-déj et goûter en 2 ingrédients préférés

Dans la poêle encore tiède, ça sent la banane caramélisée et l’œuf tout juste pris, comme un pancake qui gonfle doucement. Sous la spatule, la surface est dorée, le cœur reste moelleux, presque coulant. En bouche, on hésite entre dessert et petit-déjeuner, et c’est là que la magie commence.

À force de chercher un petit-déj qui cale sans farine ni céréales ultra sucrées, on se surprend à revenir toujours au même duo : une banane très mûre et deux œufs battus ensemble. Deux ingrédients du quotidien, cinq minutes à peine, et un résultat qui change vraiment le matin comme au goûter.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 1 banane bien mûre (100 à 120 g sans la peau)

✅ 2 œufs moyens

✅ 10 à 15 g de pépites de chocolat noir (facultatif)

✅ 1 noisette de beurre ou 1 c. à café d’huile neutre pour la cuisson

Pourquoi le duo banane + œufs change tout au petit-déj

Dans cette omelette banane oeuf, la banane bien tachetée joue à la fois le rôle de sucre, de liant et de matière grasse légère. En l’écrasant finement, on obtient une purée qui se mêle aux œufs et donne cette texture de gâteau à la poêle, dense juste ce qu’il faut mais jamais sèche.

Les œufs, eux, apportent les protéines qui calent vraiment jusqu’au déjeuner. À feu doux, leurs protéines coagulent lentement autour de la banane et enferment l’humidité. Résultat : une base sans farine qui se tient, se retourne facilement, et rappelle un pancake épais plutôt qu’une omelette caoutchouc.

La recette express en 2 ingrédients (omelette banane‑œufs façon pancake)

On garde un ratio simple : une banane de 100 à 120 g pour deux œufs, soit une portion généreuse dans une petite poêle de 18 à 20 cm. L’astuce, c’est de ne presque plus toucher à la préparation une fois versée : feu très doux, couvercle possible, et seulement un pliage rapide pour garder le cœur fondant.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Écraser la banane bien mûre à la fourchette jusqu’à obtenir une purée lisse, sans morceaux visibles. Ajouter les œufs et battre énergiquement pour homogénéiser. Technique : Faire fondre le beurre ou chauffer l’huile dans une poêle antiadhésive, toujours sur feu doux. Verser la préparation en une couche uniforme, sans remuer. Cuisson : Laisser cuire 3 à 4 minutes : le dessous doit dorer, le dessus devenir presque pris mais encore légèrement brillant. Ajouter alors pépites ou rondelles de banane au centre. Finition : Plier l’omelette en deux pour enfermer la garniture et prolonger la cuisson 30 secondes à 1 minute. Servir aussitôt, éventuellement avec une cuillerée de yaourt grec ou un filet de sirop d’érable.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total 5 à 9 min 🔍 Le secret de l’expert La banane très mûre joue le rôle de sucre et de matière grasse naturelle, tandis que les œufs structurent l’ensemble en coagulant doucement à feu doux. Cette cuisson lente emprisonne l’humidité et donne une texture de pancake moelleux, aussi bonne chaude qu’en version réchauffée. ✨ Le twist gourmand : Glisser au centre, juste avant le pliage, une cuillerée de beurre de cacahuète ou un carré de chocolat noir : on obtient un cœur coulant façon dessert minute. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Monter le feu “pour aller plus vite” ou utiliser une banane encore verte : on se retrouve avec une omelette brûlée, caoutchouteuse, et un goût peu sucré.

Version goûter : recycler 3 bananes en banana bread ultra moelleux

Avec trois bananes très mûres, on passe en mode cake : on les écrase finement, on les mélange à 2 œufs, yaourt, sucre, farine et levure, puis on laisse reposer 10 minutes avant d’enfourner à 170 °C pour 45 à 55 minutes en banana bread ultra moelleux.