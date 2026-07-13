Ce mélange de 2 ingrédients du quotidien a remplacé mes céréales : un petit-déj et goûter sans farine qui cale vraiment
Une banane tachetée, deux œufs et une poêle : ce combo s’est imposé comme mon rituel du matin. Comment cette omelette sucrée sans farine remplace pancakes et goûter ?
J’ai battu des œufs avec de la banane : mon nouveau petit-déj et goûter en 2 ingrédients préférés
Dans la poêle encore tiède, ça sent la banane caramélisée et l’œuf tout juste pris, comme un pancake qui gonfle doucement. Sous la spatule, la surface est dorée, le cœur reste moelleux, presque coulant. En bouche, on hésite entre dessert et petit-déjeuner, et c’est là que la magie commence.
À force de chercher un petit-déj qui cale sans farine ni céréales ultra sucrées, on se surprend à revenir toujours au même duo : une banane très mûre et deux œufs battus ensemble. Deux ingrédients du quotidien, cinq minutes à peine, et un résultat qui change vraiment le matin comme au goûter.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 1 banane bien mûre (100 à 120 g sans la peau)
- ✅ 2 œufs moyens
- ✅ 10 à 15 g de pépites de chocolat noir (facultatif)
- ✅ 1 noisette de beurre ou 1 c. à café d’huile neutre pour la cuisson
Pourquoi le duo banane + œufs change tout au petit-déj
Dans cette omelette banane oeuf, la banane bien tachetée joue à la fois le rôle de sucre, de liant et de matière grasse légère. En l’écrasant finement, on obtient une purée qui se mêle aux œufs et donne cette texture de gâteau à la poêle, dense juste ce qu’il faut mais jamais sèche.
Les œufs, eux, apportent les protéines qui calent vraiment jusqu’au déjeuner. À feu doux, leurs protéines coagulent lentement autour de la banane et enferment l’humidité. Résultat : une base sans farine qui se tient, se retourne facilement, et rappelle un pancake épais plutôt qu’une omelette caoutchouc.
La recette express en 2 ingrédients (omelette banane‑œufs façon pancake)
On garde un ratio simple : une banane de 100 à 120 g pour deux œufs, soit une portion généreuse dans une petite poêle de 18 à 20 cm. L’astuce, c’est de ne presque plus toucher à la préparation une fois versée : feu très doux, couvercle possible, et seulement un pliage rapide pour garder le cœur fondant.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Écraser la banane bien mûre à la fourchette jusqu’à obtenir une purée lisse, sans morceaux visibles. Ajouter les œufs et battre énergiquement pour homogénéiser.
- Technique : Faire fondre le beurre ou chauffer l’huile dans une poêle antiadhésive, toujours sur feu doux. Verser la préparation en une couche uniforme, sans remuer.
- Cuisson : Laisser cuire 3 à 4 minutes : le dessous doit dorer, le dessus devenir presque pris mais encore légèrement brillant. Ajouter alors pépites ou rondelles de banane au centre.
- Finition : Plier l’omelette en deux pour enfermer la garniture et prolonger la cuisson 30 secondes à 1 minute. Servir aussitôt, éventuellement avec une cuillerée de yaourt grec ou un filet de sirop d’érable.
Version goûter : recycler 3 bananes en banana bread ultra moelleux
Avec trois bananes très mûres, on passe en mode cake : on les écrase finement, on les mélange à 2 œufs, yaourt, sucre, farine et levure, puis on laisse reposer 10 minutes avant d’enfourner à 170 °C pour 45 à 55 minutes en banana bread ultra moelleux.
En bref
- 🍌 Banane très mûre écrasée et œufs battus se transforment en omelette banane oeuf façon pancake, prête en quelques minutes dans une petite poêle.
- 🍳 Cuisson ultra douce, pliage rapide et garniture chocolat ou beurre de cacahuète donnent une omelette à la banane moelleuse, idéale en petit déjeuner protéiné.
- 🥧 La même base sert aussi à un banana bread moelleux pour recycler plusieurs bananes, avec quelques gestes précis qui changent totalement la texture.
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