Toujours les mêmes disputes dans votre couple : et si c’était le signe que vous communiquez (trop) bien ?

Vous rejouez sans cesse la même dispute avec votre partenaire et vous craignez pour votre couple. La science nuance ce verdict et réserve une surprise.

On se connaît par cœur, et pourtant c’est reparti pour la même scène sur les tâches ménagères ou la belle‑famille. Beaucoup de femmes finissent par se dire que si elles ont toujours les mêmes disputes en couple, c’est forcément qu’elles communiquent mal, ou que la relation se délite. En réalité, une partie de ces conflits reviennent parce qu’ils touchent à des différences profondes, pas parce que vous faites « mal » la conversation.

Les chercheurs qui observent les couples en situation réelle estiment qu’environ 69 % des conflits tournent autour de problèmes perpétuels : des écarts de caractère, de besoins ou de rythme de vie qui ne vont jamais disparaître complètement, même avec beaucoup de bonne volonté. La vraie question devient moins « quand est‑ce qu’on aura réglé ça pour de bon ? » que « dans quel état on se retrouve après chaque round ».

Toujours les mêmes disputes en couple : que révèle vraiment ce schéma ?

Un conflit ponctuel, comme une facture oubliée, se règle en modifiant un comportement précis. Un conflit perpétuel ressemble davantage à un réglage de base : vous êtes très sociable, votre partenaire introverti, vous adorez planifier, lui vit au jour le jour. Le sujet reviendra, parce que ces traits ne changent pas vraiment. Ce qui peut évoluer, c’est la façon dont vous en parlez.

Les études menées par John Gottman montrent que la différence se joue entre un désaccord qui reste « vivant » et un conflit figé. Dans le premier cas, le ton demeure globalement respectueux, on peut encore sourire, faire une blague, reconnaître une part de vérité chez l’autre. Dans le second, la discussion se transforme en mur : mépris, reproches recyclés, silence glacé à la fin.

Les signes que vous vous disputez souvent… mais que vous communiquez bien

Un couple peut donc se disputer régulièrement sur le même sujet et pourtant bien communiquer. Quelques signaux verts aident à le repérer :

Vous sortez de la discussion en vous sentant globalement compris, pas écrasé.

Le ton reste sans insultes, moqueries ni menaces.

Chacun parle en « je » et exprime ses besoins plutôt que d’accuser.

Il reste un minimum d’affection : un regard doux, un geste, parfois même un trait d’humour.

Quand à l’inverse chaque épisode laisse davantage de rancœur, le signal n’est plus le même. Les attaques sur la personne (« tu es égoïste »), le mépris, les portes qui claquent, ou au contraire un silence coupé de tout contact deviennent la norme. Vous n’osez plus aborder le sujet parce que vous savez déjà que ça va mal finir.

Mieux gérer un problème perpétuel sans étouffer le couple

Pour éviter que ces problèmes perpétuels ne se figent, la façon de parler compte autant que le fond. Le formateur Francis Hivert résume la bonne communication en conflit comme le fait de « donner le sentiment à l’autre que l’on adhère à ce qu’il dit ». Autrement dit : l’autre doit se sentir reconnu, entendu et valorisé, même quand vous n’êtes pas d’accord.

En pratique, privilégiez les phrases en « je », les « oui, j’ai entendu » qui confirment, un ton plus calme et une vraie pause si la colère déborde. Si malgré tout la peur ou l’épuisement dominent, une thérapie de couple peut offrir un cadre sécurisé.

Sources Pleine Vie

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