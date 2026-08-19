Facture d'électricité qui double dès novembre : à quel kVA cette puissance qui ne sert jamais sur Linky vous ruine ?

Alors que la facture d’électricité s’envole en hiver, des millions de foyers financent sans le savoir une puissance souscrite compteur électrique surdimensionnée. Comment repérer ces kVA dormants avant qu’ils ne grèvent encore plus votre budget ?

Quand la facture d’électricité double dès novembre, le réflexe est d’accuser le froid ou les enfants qui laissent les lumières allumées. Dans les maisons chauffées à l’électrique, une consommation moyenne de 4 312 kWh par an représente près de 750 € au tarif régulé. Une partie de cette somme file pourtant dans un poste invisible : la puissance payée chaque mois, même quand elle ne sert jamais.

Un foyer sur trois est tout électrique, et pourtant près de 40 % des ménages paieraient un abonnement surdimensionné depuis des années. Autrement dit, des kVA « dormants » qui ne déclenchent jamais le disjoncteur, mais alourdissent la facture douze mois par an. À partir de quel palier de kVA votre compteur commence-t-il, lui aussi, à financer une puissance fantôme ?

Pourquoi votre facture explose dès novembre : ce que vous payez vraiment dans votre abonnement

Sur une facture, la partie fixe de l’abonnement électrique dépend de la puissance souscrite. Au tarif réglementé, un contrat 6 kVA coûte déjà 190,32 € par an depuis la hausse du 1er août 2026. Passer à 9 ou 12 kVA sans besoin réel ajoute en moyenne 30 à 50 € par an, alors que le confort ne change pas.

Entre 6 et 9 kVA, le prix du kWh change à peine, la vraie marche se joue donc sur la puissance, cette ligne qu’on ne regarde jamais. Dans le même temps, selon l’Ademe, un seul degré de moins sur le thermostat peut déjà économiser 105 € par an sur une facture de 1 500 €.

kVA, kWh, puissance apparente : comprendre en une fois ce que signifie « 6 ou 9 kVA »

Pour comprendre ce que l’on paie, il faut distinguer kWh et kVA. Le kWh correspond à l’énergie consommée sur la durée, comme des litres d’eau passés dans un robinet. Le kVA mesure la capacité maximale instantanée, l’« épaisseur du tuyau » : c’est la puissance apparente. Un contrat 6 kVA autorise par exemple environ 6 kW d’appareils en marche au même moment.

Ce chiffre en kVA, affiché sur le contrat et sur le compteur Linky sous la mention « P SOUSCRITE », est le cœur de la puissance souscrite compteur électrique. Plus il est élevé, plus l’abonnement grimpe, même si la puissance maximale réellement utilisée reste bien en dessous. Quand le compteur ne disjoncte jamais, cela peut être le signe que des kVA dorment.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Économie annuelle sur facture jusqu’à 250 €/an 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? En ajustant la puissance souscrite au plus près de la puissance réellement appelée, la part fixe de la facture baisse immédiatement, sans toucher au confort. Les pointes sont mieux maîtrisées grâce aux bons réglages de chauffage, ce qui évite de payer toute l’année pour des kVA qui ne sont jamais utilisés, même en plein hiver. 💡 Le petit plus : Avec un compteur Linky, le changement de puissance est télé-opéré en environ 24 heures : il est possible de tester un cran de kVA en moins avant l’hiver et de remonter rapidement si des coupures surviennent. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Modifier la puissance « au feeling », sans avoir regardé la puissance maximale appelée ni adapté le chauffage : le risque est de subir des coupures en visant trop bas, ou de garder pendant des années un abonnement bien trop élevé par simple peur de manquer.

À partir de combien de kVA vous payez de la puissance qui ne sert jamais ? Les repères par type de logement

Pour un studio ou un petit logement de moins de 50 m² sans chauffage électrique, 3 kVA suffisent souvent largement. Depuis peu, ces compteurs 3 kVA ont même accès aux heures creuses, preuve qu’il s’agit d’une puissance domestique classique. Un tel logement réglé à 6 kVA paie donc presque à coup sûr 3 kVA inutiles tous les mois.

Dans un appartement ou une maison chauffés au gaz ou au fioul, 6 kVA couvrent la plupart des usages. Le palier 9 kVA vise plutôt un logement tout électrique « moyen » ; au‑dessus, 12 kVA et plus se justifient seulement avec une grande surface ou une pompe à chaleur. Chaque cran de trop coûte 30 à 50 € par an, d’où l’intérêt de vérifier sur Linky la puissance maximale appelée avant de conserver un abonnement élevé, puis, si besoin, de s’appuyer sur un délesteur ou un thermostat programmable pour limiter les pointes.