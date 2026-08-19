Tomates grillées dès la première canicule ? En 2026, cette variété oubliée sauve les potagers des maraîchers

En 2026, des maraîchers français misent sur la tomate Merveille des Marchés pour ne plus voir leurs rangs griller à la première canicule. Quelle stratégie se cache derrière cette variété ancienne réputée pour son enracinement profond ?

📋 Carte d’identité de la plante 🌿 Nom latin Solanum lycopersicum ‘Merveille des Marchés’ 🌸 Nom courant Tomate Merveille des Marchés 📏 Dimensions Plante de 1,6 à 2 m de haut pour 40 à 60 cm de large ; fruits ronds de 120 à 180 g. ☀️ Exposition Plein soleil, sol profond, riche et bien drainé. ❄️ Rusticité Plante gélive : ne supporte pas les températures sous 10 °C, à planter après les dernières gelées. 🍂 Feuillage Feuillage caduc, vert abondant, nécessitant un tuteurage solide.

Chaque été, le scénario se répète : les premiers 35 °C arrivent, les feuilles pendent, les fruits se tâchent de noir et le carré de tomates ressemble à un bouquet grillé. Beaucoup ont arrosé, paillé, prié… sans réussir à sauver leurs variétés hybrides flambant neuves, pourtant promises comme « productives » sur le sachet.

En coulisses, les maraîchers ont pris une autre direction pour 2026 en ressortant des cahiers de semences une ancienne star des halles françaises : la tomate Merveille des Marchés. Longtemps éclipsée par les F1 calibrées, elle a retrouvé une place de choix sur les planches d’essai, au point d’être largement resssemée cette année. Et si c’était elle, la vraie assurance anti-canicule au potager familial ?

Pourquoi les tomates modernes ont grillé dès la première canicule

Depuis des années, la sélection a privilégié le rendement, le calibre régulier et la tenue en cagette ; le revers, c’est un système racinaire très superficiel, cantonné aux 20 premiers centimètres du sol. Or cette fine couche sèche en quelques heures dès que le thermomètre flirte avec les 40 °C : les plants se sont affaissés, les fleurs ont avorté, les fruits ont éclaté ou développé ce fameux cul noir lié au manque d’eau et de calcium.

Beaucoup ont cru compenser en arrosant chaque soir, parfois deux fois par jour. En réalité, cette pluie artificielle est restée en surface et a simplement maintenu les racines là où la terre brûle. Quand les nuits n’ont plus rafraîchi, les tomates hybrides ont continué à souffrir, malgré toute la bonne volonté du jardinier.

Merveille des Marchés, la variété ancienne qui encaisse la chaleur

Ancienne variété de marché décrite dès le XIXe siècle, la variété ancienne Merveille des Marchés produit de gros fruits ronds ou légèrement côtelés, à chair rose dense et très parfumée. Mais son vrai atout se cache sous terre : elle développe un pivot racinaire puissant, capable de plonger entre 80 cm et 1 m en sol meuble, là où l’humidité reste disponible même en plein mois d’août.

Besoin en eau seulement « moyen », avec une bonne tolérance à la sécheresse.

Feuillage qui ferme ses pores aux heures brûlantes, pour limiter l’évaporation.

Fruits peu sujets à l’éclatement, même après un orage sur sol sec.

Résultat, alors que d’autres variétés ont cessé de produire dès la deuxième vague de chaleur, Merveille des Marchés a continué à nouer et à mûrir ses grappes. Les catalogues de semences paysannes et plusieurs semenciers pros la recommandent désormais clairement pour le plein champ en climat chaud.

Le bon geste de plantation pour qu’elle ne grille plus jamais

Pour que cette tomate montre tout son potentiel, le travail commence dès le semis, en février-mars sous abri à 16–20 °C. Les jeunes plants ont été repiqués une première fois en profondeur, puis installés en pleine terre après les Saints de glace, dans un trou d’au moins 40 cm enrichi de compost. Enterrer la tige renforce le futur pivot et crée un réseau de racines secondaires très efficace.

Côté sol, les maraîchers ont misé sur la culture en creux : une cuvette de 15 à 20 cm, bordée de petits talus, garnie de compost au fond puis d’un paillage épais de 8 à 10 cm. Ce « nid » frais concentre l’eau d’arrosage et de pluie ; un arrosage copieux tous les trois ou quatre jours a suffi, là où les bacs surélevés réclamaient une douche quotidienne. Avec ce duo variété patrimoniale + cuvette bien paillée, les tomates n’ont plus grillé à la première canicule… et le tuyau d’arrosage non plus.