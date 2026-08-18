Canicule : cette habitude avec votre tuyau d'arrosage ruine vos plantes sans que vous vous en rendiez compte

En plein été, beaucoup laissent le tuyau d’arrosage au soleil, sans imaginer les effets sur l’eau et les plantes. Jusqu’où cette habitude reste-t-elle sans danger ?

Qui n’a jamais fini une soirée d’été en laissant le tuyau d’arrosage abandonné sur la pelouse, prêt pour le lendemain ? Sur le moment, cela ressemble à un vrai gain de temps. Pourtant, sous un soleil mordant, ce long serpent vert ou noir ne se contente pas de chauffer l’air du jardin.

Entre eau stagnante qui monte en température, plastique qui fatigue plus vite et plantes déjà éprouvées par la chaleur, la question mérite d’être posée : peut-on vraiment laisser un tuyau au soleil toute la journée sans y penser ? La réponse est nuancée… et quelques gestes simples ont déjà sauvé plus d’un massif.

Un petit chauffe-eau qui met le tuyau à rude épreuve

Un tuyau resté plusieurs heures en plein soleil fonctionne comme un mini chauffe-eau. Le plastique chauffe, puis réchauffe l’eau emprisonnée à l’intérieur. Une étude tchèque citée par Ouest-France a mesuré jusqu’à 47,3 °C dans des tuyaux posés sur l’herbe et près de 49,8 °C sur du béton, pour une température d’air autour de 30–35 °C. Aux États-Unis, des pompiers ont relevé une eau à 54–60 °C dans un tuyau noir, de quoi se brûler la peau.

Dans le même temps, les rayons UV ont attaqué le plastique. Le Parisien rappelle que les matériaux « peuvent devenir plus rigides, perdre de leur souplesse ou présenter des fissures ». Un tuyau laissé jour après jour en plein soleil s’est donc usé plus vite, surtout s’il a été plié, écrasé par une voiture ou tordu à répétition.

Quand l’eau du tuyau grille semis et massifs entiers

Pour les plantes, le vrai danger vient de l’eau. Au-delà d’environ 40 °C, elle agresse les racines fines ; à 50–60 °C, elle brûle littéralement semis et jeunes plants. Sur une tige translucide de dix jours, le choc a déjà été fatal en quelques secondes. Le massif, lui, met plusieurs jours à montrer les dégâts : feuillage qui pend, reprise difficile après la canicule, racines affaiblies.

Nous avons tous déjà ouvert le robinet et arrosé directement avec le premier jet brûlant sur un pot de basilic ou une jardinière de salades. Les jardiniers chevronnés, eux, ont gardé un réflexe transmis de main en main : « Un jardinier expérimenté touche toujours l’eau avant d’arroser », écrit Trucmania-Ouest France. Cette première eau stagnante, moins propre, reste aussi à éviter pour boire ou rincer des légumes crus.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Temps nécessaire 30 secondes 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? En laissant couler quelques secondes, on évacue la poche d’eau montée à plus de 40 °C dans le tuyau resté au soleil. Elle est aussitôt remplacée par une eau plus fraîche venant du réseau, bien mieux supportée par les racines déjà stressées par la chaleur. 💡 Le petit plus : diriger ce premier jet dans un seau pour humidifier les allées ou le compost, sans gaspiller une goutte. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : arroser directement semis, jeunes plantations ou salades avec le tout premier jet très chaud, sans le tester avec la main.

Les bons réflexes pour laisser (un peu) le tuyau au soleil

Laisser un tuyau au soleil quelques heures n’a rien cassé si l’on adopte de bons automatismes. Idéalement, on arrose tôt le matin ou en soirée, on teste toujours l’eau au poignet, puis on purge 5 à 15 secondes avant de viser les massifs. Une eau simplement tiède convient alors très bien à des plantes bien installées.

Pour le reste, on a gagné à penser rangement malin plutôt que corvée : enrouler le tuyau sur un dévidoir, le stocker à l’ombre dès qu’il ne sert plus plusieurs jours, éviter les dalles brûlantes et, pour un arrosage automatique, enterrer ou pailler le tuyau d’alimentation et programmer le départ avant 8 heures. Le matériel dure plus longtemps, et le jardin respire mieux tout l’été.