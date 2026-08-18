Canicule : au-delà de 35 °C, seules ces variétés de tomates continuent à donner des fruits dans votre potager

En plein été caniculaire, de nombreux potagers français voient leurs tomates magnifiques cesser de donner dès 35 °C. Quelles tomates résistantes à la chaleur et quels gestes sauvent encore la récolte ?

📋 Carte d’identité de la plante 🌿 Nom latin Solanum lycopersicum 🌸 Nom courant Tomate du potager 📏 Dimensions 1,2 à 2 m de haut x 40 à 60 cm de large ☀️ Exposition Plein soleil, avec ombrage léger aux heures les plus chaudes en cas de canicule ❄️ Rusticité 0 °C (plante gélive, cultivée en annuelle) 🍂 Feuillage Caduc

Au cœur d’un après‑midi à 37 °C, le potager a semblé se figer. Les plants de tomates, hauts et bien verts, ont gardé leurs bouquets de fleurs… mais les petits fruits attendus n’ont jamais gonflé. Beaucoup de jardiniers ont arrosé plus, ont ajouté de l’engrais, sans comprendre pourquoi les grappes sont restées désespérément vides.

La tomate aime la chaleur, mais sa reproduction est étonnamment fragile. Au‑delà de 33 à 35 °C, surtout quand les nuits restent lourdes, la nouaison se grippe et les fleurs tombent avant de donner. Pourtant, certaines tomates résistantes à la chaleur ont continué à fructifier là où les variétés classiques ont peiné. Le secret tient à la fois au choix des graines et à quelques gestes bien ciblés.

Quand la chaleur fait chuter les fleurs de vos tomates

La tomate, ou Solanum lycopersicum, a besoin de soleil, mais son pollen supporte mal les excès. Autour de 33 à 35 °C en journée, la qualité de ce pollen diminue fortement ; la fécondation se fait mal, et les fleurs se dessèchent puis tombent. Quand les nuits ne redescendent plus sous les 20 à 22 °C pendant plusieurs jours, le phénomène s’est accentué et l’on a vu de magnifiques plants rester presque sans fruits en plein été.

À cette chaleur s’ajoute le stress hydrique. Des sols qui sèchent complètement puis reçoivent un gros arrosage ont provoqué des tomates fendillées et des fleurs avortées. Une seule vague de canicule de 10 à 15 jours a suffi à faire perdre deux ou trois grappes par pied, soit plusieurs semaines de récolte, même dans des potagers très bien tenus.

Ces tomates qui continuent à fructifier au‑delà de 35 °C

Bonne nouvelle, toutes les tomates ne réagissent pas pareil. Les tomates cerises gardent une nette longueur d’avance : elles portent énormément de fleurs et compensent les pertes. Des variétés comme Sweet Million ou Sweet 100 ont souvent continué à nouer quelques fruits, même lorsque le thermomètre a tutoyé les 36 à 38 °C, là où les grosses variétés se sont arrêtées.

des tomates cerises très florifères ;

des variétés indiquées “heat tolerant” ou “heat set” ;

quelques anciennes gourmandes en goût (Marmande, cœur de bœuf…).

Nous avons tous déjà misé tout le potager sur deux ou trois chouchous, avant de voir la récolte s’effondrer en été brûlant. Pour sécuriser la saison, il devient malin d’ajouter des hybrides de climat chaud, comme Florida 91, Heatmaster, Solar Fire ou Phoenix, recommandés par des programmes horticoles américains, ou leurs équivalents portant la mention “heat tolerant” sur les sachets. Les variétés traditionnelles restent au jardin pour le plaisir, mais elles ne portent plus seules l’enjeu des récoltes.

Créer un microclimat frais pour aider les tomates résistantes

Choisir de bonnes variétés ne suffit pas si les racines cuisent. Un paillage de 8 à 10 cm (paille, foin, tontes sèches) a réduit l’évaporation de 40 à 60 % et limité les écarts de température du sol, qui seraient passés de 25 à plus de 50 °C sans protection. L’arrosage profond, 3 à 5 litres par pied, seulement deux à trois fois par semaine, tôt le matin ou tard le soir, a permis aux racines de descendre chercher la fraîcheur. Comme le rappelle un maraîcher cité par TDN : « Si tu vois ton ombre, c’est trop tard pour arroser. »

D’ailleurs, certains jardiniers ont creusé de légères cuvettes de 15 à 20 cm de profondeur, bordées de petits talus : cette culture en creux a transformé chaque rang de tomates en piège à eau, avec des besoins d’arrosage divisés par trois. Petit bonus : un voile d’ombrage laissant passer 60 à 70 % de la lumière a été tendu au‑dessus des plants pendant les après‑midi les plus brûlants, tout en gardant assez de feuillage pour faire parasol naturel aux fruits déjà formés.