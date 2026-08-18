Quand l’eau de votre spa gonflable devient laiteuse, ce réflexe avec le chlore l’empêche de redevenir claire

Votre spa gonflable s’est transformé en bain de lait après quelques soirées d’été ? Avant de vider la cuve, un autre réflexe que le chlore peut tout changer.

Quand l’eau trouble du spa gonflable transforme la terrasse en pataugeoire laiteuse, le premier réflexe est presque toujours le même : rouvrir le bidon de chlore en urgence. En quelques poignées de galets, l’odeur devient forte, les yeux piquent… et l’eau reste désespérément opaque.

Ce geste rassure, pourtant il fige souvent la chimie du bassin au lieu de la sauver. Comme une plante noyée à force d’arrosages, l’eau laiteuse est surtout saturée de produits. Le vrai déclic consiste à changer d’ordre de marche avant le prochain dosage.

Quand l’eau devient laiteuse, le chlore en surplus bloque la clarté

Verser des doses massives de chlore liquide ou de galets dans une eau déjà déséquilibrée ne l’a pas désinfectée, cela a fabriqué des chloramines, ces résidus de chlore inactif qui restent en suspension. Ce sont elles qui donnent cet aspect de lait, irritent la peau et ternissent le revêtement.

Beaucoup de propriétaires ont ainsi vidé des poignées de galets en quelques jours, persuadés de « booster » leur spa. En réalité, l’odeur forte et les picotements signalent une eau saturée de produits, tandis que les vraies bactéries continuent de proliférer en douce.

Le seul réflexe à adopter : remettre le pH entre 7,0 et 7,4

Récupérer une eau saine ressemble à la préparation d’une bonne terre de jardin : tant que la base n’a pas été équilibrée, aucun engrais ne fonctionne. Dans un spa, cette base, c’est le pH. Tant qu’il ne se situe pas entre 7,0 et 7,4, le chlore reste presque inutile.

Premier geste : tester avec de bonnes bandelettes ou un testeur digital, puis corriger par petites touches. Les fabricants recommandent souvent d’ajouter seulement 10 à 15 g de produit pH+ ou pH– à la fois, de laisser tourner la filtration quelques heures, puis de contrôler à nouveau jusqu’à stabilisation.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Durée 24–48 h 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Le protocole pH, filtration prolongée et traitement choc rend le désinfectant vraiment efficace et élimine le voile laiteux. 💡 Le petit plus : Rincer la cartouche au jet après chaque week-end d’utilisation évite qu’elle se colmate et ralentisse la clarté. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Rajouter du chlore sans test de pH ni nettoyage du filtre dès que l’eau blanchit.

Protocole express et petites habitudes pour dire adieu à l’eau laiteuse

Une fois ce pH stabilisé, le vrai travail a enfin commencé : lancer un traitement choc au chlore ou au brome, exactement dosé pour le volume du spa, puis laisser la pompe brasser longuement. Au même moment, la cartouche filtrante a été retirée, rincée minutieusement ou remplacée si ses plis étaient trop encrassés.

Nous avons tous déjà repoussé l’entretien « au week-end prochain » avant de retrouver une eau laiteuse. Pour que le bassin reste limpide sans chimie à outrance, quelques réflexes simples ont fait toute la différence :

Prendre une douche rapide avant chaque bain pour éliminer transpiration, crèmes et résidus de lessive.

Couvrir le spa aussitôt après usage pour limiter algues, pollen et saletés.

Laisser la filtration active 14 à 15 heures par jour en cas de fortes chaleurs.

Brosser ou rincer la cartouche tous les trois jours, puis la changer dès qu’elle se déforme.