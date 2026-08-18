Vos succulentes attaquées par les cochenilles : ce mélange naturel les sauve si vous évitez cette erreur

Echeveria qui collent, Crassula piquetée de blanc : les cochenilles menacent vos plantes grasses, surtout en intérieur. Quels gestes 100 % naturels sauvent encore vos succulentes ?

Des rosettes d’Echeveria qui collent, un duvet blanc entre deux feuilles de Crassula, un cactus qui jaunit… Quand les cochenilles s’invitent sur vos plantes grasses, la collection patiemment composée peut s’effondrer en quelques semaines. Ces minuscules parasites adorent les tissus gorgés d’eau des succulentes.

La bonne nouvelle, c’est qu’il existe des gestes simples, 100 % naturels, pour reprendre la main sans inonder votre salon de produits chimiques. En combinant observation, nettoyage minutieux et quelques recettes maison, vos succulentes retrouvent peu à peu leur superbe.

Repérer les cochenilles sur les plantes grasses

Sur une cochenille farineuse, on voit comme un petit amas de coton blanc, souvent coincé dans les aisselles de feuilles ou au creux des rosettes. L’insecte perce la plante pour aspirer la sève et rejette un liquide sucré, le miellat, qui laisse un film collant. Ce tapis sucré a souvent fait apparaître une fumagine, ce champignon noir qui encrasse les feuilles.

La plante a alors ralenti sa croissance, les feuilles se sont ramollies, déformées ou jaunies. Cas plus sournois : les cochenilles des racines, cachées dans le substrat. Aucune tache blanche en surface, mais une succulente qui s’affaisse sans raison, malgré des arrosages prudents.

Les bons gestes immédiats pour limiter l’invasion

Nous avons tous déjà posé trop près les pots sur un rebord de fenêtre. Or les cochenilles adorent la chaleur, l’air peu ventilé et les plantes déjà fatiguées. Dès les premiers “cotons” blancs, isolez le pot plusieurs semaines, inspectez ses voisines et nettoyez rebords, cache-pots et soucoupes.

Vient ensuite le grand ménage. Sur une plante robuste (Aloé, gros Kalanchoé), un jet d’eau modéré a déjà décollé beaucoup d’insectes. Sur les parties délicates, tapotez avec un coton-tige imbibé d’alcool ménager dilué (1 volume d’alcool pour 7 d’eau). Puis pulvérisez un mélange doux de savon noir (1 cuillère à soupe par litre d’eau), dessus et dessous des feuilles, tous les 5 à 7 jours ; ce savon dissout la cire protectrice et asphyxie les cochenilles tout en nettoyant le miellat.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 8/10 Simplicité d’utilisation Très simple 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Le trio savon noir + huile de colza + alcool agit comme un décapant doux : le savon noir dissout la cire et le miellat, l’huile enveloppe les insectes et les étouffe, l’alcool aide à décoller les cochenilles bien accrochées sur les tiges charnues. 💡 Le petit plus : préparez 1 litre d’eau tiède avec 1 cuillère à café de savon noir, 1 de huile de colza et 1 d’alcool, pulvérisez le soir sur toute la plante puis recommencez 8 à 10 jours plus tard. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : pulvériser ce mélange en plein soleil ou sur une succulente fragile sans test préalable, au risque de brûler définitivement le feuillage.

Protéger durablement vos succulentes

Pour les collections en extérieur, miser sur les insectes auxiliaires est une vraie piste : certaines coccinelles et chrysopes dévorent les cochenilles, à condition de limiter les produits agressifs. D’ailleurs, des fourmis peuvent les “élever” pour récolter le miellat ; si elles circulent partout sur les pots, il a fallu aussi réduire leurs passages.

La prévention a ensuite joué un rôle clé. Toute nouvelle plante a été placée en quarantaine 3 à 4 semaines. Une fois par semaine, un rapide contrôle des rosettes, du dessous des feuilles et du collet, associé à quelques gestes simples, renforce la protection :

aérer les étagères et rebords de fenêtre ;

éviter excès d’arrosage et d’engrais ;

retirer feuilles mortes et débris au pied des pots ;

offrir à chaque succulente une lumière suffisante sans surchauffe derrière la vitre.

Sources Mon Jardin Ma Maison

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