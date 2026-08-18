Figuier, olivier, laurier près de la clôture : cette distance du Code civil peut tout changer avec vos voisins

En France, un figuier, un olivier ou un laurier planté trop près d’une clôture peut suffire à tendre les relations entre voisins. Jusqu’où pouvez-vous aller selon le Code civil sans risquer taille forcée ou arrachage ?

Un beau figuier appuyé contre le grillage, un olivier qui fait de l’ombre à la terrasse voisine… et la petite phrase qui tombe : « Il va falloir faire quelque chose ». Nous avons tous déjà vu un arbre mal placé devenir un vrai sujet de tension entre jardins pourtant tranquilles.

En France, la distance entre un arbre et une clôture n’est pas qu’une question d’esthétique, mais de Code civil. Articles 671 à 673, PLU, prescription trentenaire… Un cadre très précis s’applique à votre figuier, votre olivier ou votre laurier. Et quelques centimètres mal anticipés peuvent tout changer.

Le cadre légal : la règle des 2 mètres et des 50 centimètres

Hors règlement local, l’article 671 pose une règle binaire. Selon la fiche de Service-Public.fr : « Si vous plantez un végétal dont la hauteur dépasse 2 mètres, vous devez respecter une distance minimale de 2 mètres jusqu’à la limite séparative de la propriété voisine ». En dessous ou égal à 2 m, la distance minimale tombe à 0,5 m.

La hauteur se calcule du sol à la cime, et la distance depuis le milieu du tronc jusqu’à la limite. Là encore, Service-Public.fr rappelle que « la distance se mesure à partir du milieu du tronc ». Avant de planter, un réflexe : vérifier le PLU ou le règlement de lotissement en mairie, qui peuvent imposer d’autres distances.

Figuier, olivier, laurier : où les placer par rapport à la clôture ?

Un figuier adulte dépasse presque toujours 2 m et étale largement sa ramure, avec des racines vigoureuses. Même chose pour l’olivier, plus lent mais souvent haut. Dans les deux cas, la distance légale minimale par rapport à la clôture est donc de 2 m, mais les paysagistes conseillent souvent 2,5 à 3 m pour circuler et tailler facilement.

Le cas des lauriers est plus piégeux. Laurier-sauce en petit arbre ou laurier-cerise en haie dépassent vite 2 m : ils doivent alors être plantés à 2 m de la limite. Un laurier maintenu sous 2 m peut, lui, rester à 50 cm… à condition d’être taillé régulièrement. S’il grimpe au-delà, il devient non conforme et le voisin peut invoquer l’article 672 pour demander réduction ou arrachage.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Marge de sécurité 0,5 à 1 m 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Respecter les distances minimales des articles 671 à 673 du Code civil et ajouter 0,5 à 1 m de marge tient compte de la croissance réelle du figuier, de l’olivier ou du laurier et laisse un passage pour l’entretien. 💡 Le petit plus : tracer au sol, avant de creuser, un couloir de 80 cm le long de la clôture pour pouvoir passer avec un escabeau ou une brouette. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Planter un jeune figuier, olivier ou laurier à 50 cm en pensant le garder petit, puis le laisser dépasser 2 m : l’arbre devient illégal et le voisin peut exiger des travaux lourds.

Branches, racines et conflits : ce que chacun peut exiger

Respecter la distance figuier clôture ne dispense pas d’entretenir. L’article 673 prévoit que le voisin peut exiger la coupe des branches qui avancent chez lui, mais ne peut pas les couper lui-même. En revanche, il peut sectionner à la limite racines, ronces et brindilles.

Si les distances ne sont pas respectées, l’article 672 permet de demander arrachage ou réduction. Passé trente ans sans contestation, une prescription trentenaire peut jouer. Même conforme, une haie de laurier trop haute a parfois été rabaissée en justice pour « trouble anormal de voisinage », lorsqu’elle privait le voisin de lumière.

Avant de planter : la bonne méthode pour rester en paix avec le voisin

Le bon réflexe consiste à penser droit et jardin en même temps. D’abord vérifier en mairie PLU, règlement de lotissement et usages locaux, puis faire confirmer la limite de propriété en cas de doute. Ensuite, se renseigner sur la taille adulte de la variété choisie, pas seulement sur le gabarit du jeune plant.

Une petite check-list aide à ne rien oublier :

Mesurer et marquer au sol 2 m (ou plus) depuis la clôture jusqu’au futur tronc ;

Prévoir un passage pour la taille et la récolte ;

Discuter en amont avec le voisin si l’arbre servira aussi d’écran entre les jardins.