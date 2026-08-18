Apéro : cette tarte feuilletée de ma voisine italienne fait un malheur, mais attention à ce geste qui la ruine

Un soir, ma voisine italienne a servi une tarte soleil pesto rouge jambon cru parmesan qui a ringardisé tous mes apéros. En quatre gestes simples, ce feuilleté croustillant change tout, à condition de suivre une méthode précise.

Un soir d’été, la voisine italienne a posé sur la table une grande tarte en forme de soleil. Odeur de basilic et de tomate séchée, parmesan qui chauffe doucement, feuilletage qui cloque déjà au sortir du four ; en quelques secondes, tout le monde s’est arrêté de parler.

Depuis ce test, plus aucun bol de chips ne fait le poids : à l’apéro, on réclame tous cette tarte soleil feuilletée au pesto rouge et parmesan. Une recette à quatre gestes, spectaculaire mais simple, qui donne l’impression d’un apéro à l’italienne en semaine.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 2 pâtes feuilletées rondes pur beurre (≈ 230 g chacune)

✅ 120 g de pesto rosso bien concentré

✅ 80 g de jambon cru en tranches très fines

✅ 80 g de parmesan fraîchement râpé + dorure (jaune d’œuf, lait, origan)

Comment la tarte soleil pesto rouge jambon cru parmesan a changé mes apéros

Ce qui bluffe d’abord, c’est le format à partager : posé au centre, chacun effeuille une torsade croustillante, garnie de pesto rosso, de jambon cru fondant et de parmesan. Avec 2 pâtes feuilletées pur beurre, 120 g de pesto, 80 g de jambon cru et 80 g de parmesan, on nourrit 6 à 8 convives sans se ruiner.

La méthode inratable pour une tarte soleil pesto rouge jambon cru parmesan

La réussite tient à quelques réflexes : tartiner le pesto en couche fine, laisser un bord propre, bien souder, puis découper des rayons réguliers à torsader doucement. Four préchauffé à 200 °C et pâte bien froide ; le feuilletage gonfle, reste léger et très croustillant.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Dérouler une pâte, tartiner de pesto en couche fine, ajouter jambon cru, parmesan, poivre. Technique : Poser la seconde pâte par-dessus, chasser l’air, souder le bord puis découper 16 rayons autour d’un centre marqué au verre. Cuisson : Torsader chaque rayon deux fois dans le même sens, badigeonner de jaune d’œuf et lait, parsemer d’origan. Finition : Cuire à 200 °C chaleur tournante 20 à 25 minutes ; laisser poser 5 minutes puis servir la tarte au centre de la table.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps ≈ 35 min 🔍 Le secret de l’expert On part d’une pâte feuilletée bien froide et d’un four vif ; la vapeur crée les couches aériennes, tandis que la garniture fine au pesto, jambon cru et parmesan parfume sans détremper le feuilletage. ✨ Le twist gourmand : Pour renforcer la note fromagère, on peut saupoudrer un voile de parmesan ou de gruyère râpé, voire quelques graines de sésame croquantes. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Éviter absolument de charger en pesto ou fromage ; la pâte boit tout, se ramollit, les torsades s’ouvrent et le centre reste pâteux.

Servir, conserver et twister la tarte soleil pesto rouge jambon cru parmesan

On sert la tarte soleil tiède, au centre, avec tomates cerises, melon ou roquette citronnée. Elle se garde 1 jour au frais et retrouve son croustillant après quelques minutes de four. Pesto vert, tapenade ou coppa permettent des versions express selon le frigo.