Ces pâtes au poulet en 18 min battent votre livreur : la sauce crémeuse aux herbes qui sauve tous vos soirs

Soir de semaine, tout le monde a faim et l’appli de livraison vous fait de l’œil. Avec ces pâtes au poulet crémeuses, une simple poêle suffit pour renverser la donne.

Quand la journée file et que l’écran de livraison clignote, on rêve d’une assiette fumante tout de suite. Dans la poêle, l’oignon fond, le poulet grésille, et déjà une future sauce crémeuse aux herbes embaume la cuisine.

Ces pâtes au poulet crémeuses rassurent instantanément avec un frigo presque vide : un paquet de pâtes, un peu de poulet, de la crème et un fromage aux herbes suffisent. En moins de 20 minutes, on a un plat complet, plus généreux qu’une barquette tiède livrée au pas de la porte.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 300 g de pâtes (penne, fusilli ou tagliatelle)

✅ 350 g de blancs de poulet et 1 oignon jaune

✅ 20 cl de crème fraîche et 150 g de fromage ail et fines herbes

✅ Beurre, huile d’olive, sel, poivre, ail en poudre, paprika, épices cajun, persil

Le plat qui bat votre livreur : prêt en moins de 20 minutes

On vise un vrai dîner de semaine sans planification ni matériel compliqué ; d’ailleurs une grande casserole, une poêle, et c’est tout. Pendant que les pâtes cuisent, l’oignon fond dans le mélange beurre–huile, le poulet se parfume d’ail, de paprika et d’épices cajun, et la base crème + fromage aux herbes attend son tour.

La méthode express pour des pâtes au poulet crémeuses

Le secret, c’est la taille des morceaux et le timing. On coupe le poulet en petits cubes pour qu’il colore vite sans sécher, puis on baisse le feu avant d’ajouter crème et fromage ail et fines herbes. En versant ensuite un peu d’eau de cuisson des pâtes, l’amidon lie la sauce, qui reste souple, brillante et bien nappante.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Faire bouillir une grande casserole d’eau salée, cuire les pâtes al dente et garder une louche d’eau de cuisson avant de les égoutter. Technique : Faire fondre beurre et huile dans une grande poêle, ajouter l’oignon émincé puis le poulet en dés, saler, épicer et laisser bien dorer. Cuisson : Baisser le feu, verser la crème, ajouter le fromage ail et fines herbes en morceaux et mélanger jusqu’à obtenir une sauce lisse et onctueuse. Finition : Ajouter les pâtes égouttées dans la poêle, bien les enrober de sauce et ajuster la texture avec un peu d’eau de cuisson si besoin.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps ~18 min 🔍 Le secret de l’expert Poulet doré dans beurre–huile = fond de cuisson riche. Crème et fromage aux herbes s’y mélangent, puis l’amidon de l’eau de cuisson des pâtes lie le tout ; résultat, une sauce brillante qui accroche sans lourdeur. ✨ Le twist gourmand : Envie d’un côté bistro ? Finir avec un zeste de citron et une chapelure dorée au beurre, préparée en deux minutes avec chapelure et ail en poudre. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ne jamais faire bouillir la sauce après ajout de la crème et du fromage, ni jeter l’eau de cuisson des pâtes ; sinon, texture qui tranche et sauce qui glisse.

Twists, dressage express et restes bien recyclés

Selon la tablée, on dose les épices cajun : à peine pour les enfants, plus généreusement pour une version relevée, éventuellement avec un trait de citron. Les restes réchauffent tout doux avec un peu d’eau ou de lait, voire gratinés sous une fine couche de fromage.