Canicule : ces légumes du soleil qui prospèrent à plus de 35°C quand vos salades grillent en quelques jours

Sous 40 °C, salades et tomates s’effondrent tandis que certains légumes du soleil continuent à prospérer au potager. Quels alliés choisir et comment les aider à traverser les prochaines canicules ?

📋 Carte d’identité de la plante 🌿 Nom latin Solanum melongena 🌸 Nom courant Aubergine 📏 Dimensions 60 à 90 cm x 40 à 60 cm ☀️ Exposition Plein soleil, emplacement chaud ❄️ Rusticité Autour de 0 °C (gélive) 🍂 Feuillage Caduc

Canicule après canicule, le même scénario s’est répété dans nos jardins : salades grillées, tomates qui s’arrêtent net, feuillages brûlés comme au chalumeau. Quand le thermomètre dépasse longtemps les 35 °C, le potager classique souffre, même avec un arrosage généreux.

Pourtant, certains légumes ne se contentent pas de survivre, ils profitent vraiment de ces étés extrêmes. Originaires de zones méditerranéennes ou tropicales, ils continuent de pousser, fleurir et donner des récoltes gourmandes. Quels sont ces légumes qui résistent à la canicule et comment les chouchouter pendant les fortes chaleurs ?

Canicule au potager : pourquoi certains craquent et d’autres tiennent

Au-delà de plusieurs jours au-dessus de 35 °C, laitues, épinards, roquette ou pois montent très vite en graines et deviennent immangeables. *Midi Libre* rappelle ainsi que « quand il fait chaud, les laitues montent en graines, elles ne tiennent pas ». Leurs racines peu profondes et leurs feuilles fines laissent s’échapper l’eau, la plante passe en mode survie.

À l’inverse, beaucoup de légumes-fruits possèdent des racines plus profondes et des feuilles épaisses, parfois presque charnues. Ils ont été habitués à ces excès de soleil et de chaleur. Avec un minimum de soins, ces légumes du soleil continuent d’assurer des récoltes là où d’autres ont déjà abandonné la partie.

Aubergine, melon, patate douce… les stars des fortes chaleurs

Nous avons tous déjà vu un rang de tomates brûlé alors qu’à quelques mètres, les aubergines se portaient plutôt bien. « Quand les températures sont trop extrêmes, que la plante est en mode survie, la photosynthèse est bloquée, les fruits sont moins sucrés, ils auront moins d’arômes », explique l’Inrae, citée par *Midi Libre*. D’où l’intérêt de miser sur des espèces qui supportent mieux ces pics.

Aubergine : star méditerranéenne, elle continue de fleurir et fructifier tout l’été en plein soleil, à condition d’être bien arrosée et paillée.

: star méditerranéenne, elle continue de fleurir et fructifier tout l’été en plein soleil, à condition d’être bien arrosée et paillée. Poivrons et piments : plus il fait chaud, plus les piments gagnent en saveur ; ils tolèrent très bien la chaleur avec des arrosages réguliers.

Melons et pastèques : ces cucurbitacées donnent des fruits plus gros, sucrés et juteux quand il fait très chaud, si l’eau ne manque pas.

Patate douce : d’origine tropicale, elle a adoré les étés brûlants là où la pomme de terre a déjà arrêté de pousser.

: d’origine tropicale, elle a adoré les étés brûlants là où la pomme de terre a déjà arrêté de pousser. Tétragone : cet « épinard de Nouvelle-Zélande » continue de produire de tendres feuilles sous un soleil de plomb.

: cet « épinard de Nouvelle-Zélande » continue de produire de tendres feuilles sous un soleil de plomb. Gombo : pour lui, la canicule est presque le quotidien : plus il fait chaud, mieux il allonge ses gousses.

Les bons gestes pour garder ces légumes du soleil productifs

Ces champions supportent la chaleur, pas la sécheresse absolue. Les arrosages ont été faits le soir pendant la canicule, comme le conseille Semaille, afin que l’eau ait le temps de pénétrer. Le sol a été biné pour casser la croûte sèche, puis couvert d’un paillage épais qui joue le rôle de parasol et garde la fraîcheur.

D’ailleurs, un simple voile d’ombrage au-dessus des jeunes plants ou des cagettes posées sur les cultures basses ont souvent fait la différence. Petit bonus : en misant sur ces légumes du soleil et sur des variétés plus résistantes, les jardiniers suivent le mouvement décrit par l’Inrae. « Cet été a été un point de bascule, on n’a jamais eu aussi chaud. Mais les producteurs, comme les chercheurs, n’ont pas attendu cette année pour prendre conscience qu’il allait falloir se projeter différemment », rappelle *Midi Libre*. Au potager aussi, l’avenir se prépare maintenant, pied d’aubergine après pied de patate douce.