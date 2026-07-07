Tomates par 38°C : ces taches blanches sur vos fruits révèlent cette erreur qui ruine la récolte

Canicule au potager, 38°C à l’ombre et des taches blanches qui marquent soudain mes tomates. Quel geste d’effeuillage anodin a déclenché cette catastrophe silencieuse ?

Canicule, 38°C à l’ombre, et cette idée qui revient chaque été : effeuiller les pieds de tomates pour « les faire mûrir plus vite ». En trois coups de sécateur, le feuillage a été éclairci, l’air a mieux circulé… et les ennuis ont commencé.

Quelques jours plus tard, les fruits encore verts se sont couverts de taches blanches, sèches comme du papier, côté soleil. Ni insectes, ni mildiou : juste des tomates qui ont pris un coup de chaud. Ces marques racontent exactement ce qui s’est joué lors de l’effeuillage.

Ces taches blanches en canicule : le vrai message des tomates

Ces taches blanches sur les tomates apparaissent surtout sur les fruits verts ou à peine rosés, du côté le plus exposé. La zone pâlit, un peu en creux, avec une peau rêche, presque cartonnée. Dessous, la chair a été abîmée.

Les spécialistes parlent d’échaudage, ou sunscald : un véritable coup de soleil sur le fruit. La peau a littéralement « cuit » sous la combinaison chaleur + rayonnement, expliquait masculin.com. Ce n’est ni une maladie, ni un insecte, mais une brûlure thermique irréversible.

Effeuillage par 38°C : quand le sécateur met les fruits à nu

Le feuillage d’un plant de tomate agit comme un petit parasol vivant : il filtre les rayons les plus agressifs et garde l’air plus frais autour des fruits. En retirant beaucoup de feuilles d’un coup par forte chaleur, les tomates jusque‑là à l’ombre ont été brutalement mises à nu.

À 38°C, la surface d’un fruit en plein soleil grimpe encore de quelques degrés, comme un tableau de bord de voiture. Les cellules ont été détruites, la zone blanchie s’est desséchée, puis affaissée. Cette croûte devient une porte d’entrée rêvée pour Alternaria et autres champignons opportunistes.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité Très élevée Protection de la récolte Tomates mieux protégées 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Garder du feuillage au‑dessus des bouquets et installer une ombre légère limite la température des fruits. La peau ne brûle plus, la tomate continue de mûrir normalement. 💡 Le petit plus : Préparer la toile d’ombrage la veille d’un épisode annoncé très chaud évite les installations de dernière minute en plein soleil. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Ne jamais effeuiller un rang en plein après‑midi caniculaire sans protection : les fruits se couvrent de taches blanches irréversibles.

Effeuiller et ombrer sans sacrifier la prochaine récolte

Pour ne plus revivre ce scénario, la règle des maraîchers est simple : on enlève seulement les feuilles situées sous le premier bouquet de fleurs ou de fruits, jamais au-dessus. Et surtout, on procède feuille par feuille, sur plusieurs jours, en évitant tout effeuillage dès que le thermomètre dépasse les 30°C.

Si une maladie comme le mildiou ou certaines viroses a déjà dénudé les tiges, chaque fruit exposé gagne à être protégé par une toile d’ombrage, un voile d’hivernage recyclé ou une simple cagette retournée, et le pied bien paillé pour garder le sol frais. Les tomates très marquées sont retirées ; les plus légèrement touchées peuvent être cuisinées rapidement après avoir ôté la partie abîmée.