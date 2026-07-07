Tomates par 38°C : ces taches blanches sur vos fruits révèlent cette erreur qui ruine la récolte
Canicule au potager, 38°C à l’ombre et des taches blanches qui marquent soudain mes tomates. Quel geste d’effeuillage anodin a déclenché cette catastrophe silencieuse ?
Canicule, 38°C à l’ombre, et cette idée qui revient chaque été : effeuiller les pieds de tomates pour « les faire mûrir plus vite ». En trois coups de sécateur, le feuillage a été éclairci, l’air a mieux circulé… et les ennuis ont commencé.
Quelques jours plus tard, les fruits encore verts se sont couverts de taches blanches, sèches comme du papier, côté soleil. Ni insectes, ni mildiou : juste des tomates qui ont pris un coup de chaud. Ces marques racontent exactement ce qui s’est joué lors de l’effeuillage.
Ces taches blanches en canicule : le vrai message des tomates
Ces taches blanches sur les tomates apparaissent surtout sur les fruits verts ou à peine rosés, du côté le plus exposé. La zone pâlit, un peu en creux, avec une peau rêche, presque cartonnée. Dessous, la chair a été abîmée.
Les spécialistes parlent d’échaudage, ou sunscald : un véritable coup de soleil sur le fruit. La peau a littéralement « cuit » sous la combinaison chaleur + rayonnement, expliquait masculin.com. Ce n’est ni une maladie, ni un insecte, mais une brûlure thermique irréversible.
Effeuillage par 38°C : quand le sécateur met les fruits à nu
Le feuillage d’un plant de tomate agit comme un petit parasol vivant : il filtre les rayons les plus agressifs et garde l’air plus frais autour des fruits. En retirant beaucoup de feuilles d’un coup par forte chaleur, les tomates jusque‑là à l’ombre ont été brutalement mises à nu.
À 38°C, la surface d’un fruit en plein soleil grimpe encore de quelques degrés, comme un tableau de bord de voiture. Les cellules ont été détruites, la zone blanchie s’est desséchée, puis affaissée. Cette croûte devient une porte d’entrée rêvée pour Alternaria et autres champignons opportunistes.
Effeuiller et ombrer sans sacrifier la prochaine récolte
Pour ne plus revivre ce scénario, la règle des maraîchers est simple : on enlève seulement les feuilles situées sous le premier bouquet de fleurs ou de fruits, jamais au-dessus. Et surtout, on procède feuille par feuille, sur plusieurs jours, en évitant tout effeuillage dès que le thermomètre dépasse les 30°C.
Si une maladie comme le mildiou ou certaines viroses a déjà dénudé les tiges, chaque fruit exposé gagne à être protégé par une toile d’ombrage, un voile d’hivernage recyclé ou une simple cagette retournée, et le pied bien paillé pour garder le sol frais. Les tomates très marquées sont retirées ; les plus légèrement touchées peuvent être cuisinées rapidement après avoir ôté la partie abîmée.
En bref
- En pleine canicule à 38°C, un jardinier effeuillant ses tomates voit apparaître des taches blanches inquiétantes sur les fruits encore verts. 🌡️
- Les symptômes orientent vers un échaudage de la tomate, une brûlure solaire qui survient après certaines pratiques d’effeuillage lors des fortes chaleurs. ☀️
- Gestes à éviter, ombrage malin et tri des fruits abîmés esquissent des pistes concrètes pour limiter les taches blanches sur les tomates. 🪴
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