Courgettes, concombres : cette erreur de timing ruine vos récoltes, l’horaire d’arrosage à adopter dès maintenant

Vous arrosez vos courgettes et concombres quand vous avez cinq minutes, au risque de les épuiser. Quelques heures bien choisies suffisent pourtant à changer la récolte.

Scène bien connue : on a généreusement arrosé ses rangs de courgettes et de concombres la veille, et dès midi ils se sont affaissés sous le soleil. Le sol se craquelle, les feuilles pendouillent, on rallume le tuyau… pour revoir le lendemain.

Le hic ne vient pas seulement de la quantité d’eau, mais surtout de l’heure où elle arrive. Ces légumes aux racines superficielles réagissent au quart de tour aux variations d’humidité, et le moindre feuillage mouillé la nuit attire l’oïdium. Bien choisir son créneau change donc tout.

Pourquoi l’heure d’arrosage change tout

Courgettes et concombres ont soif, mais supportent mal les extrêmes. Quand la terre sèche trop vite entre deux apports, les feuilles se sont affaissées et les fruits restent maigres : c’est le stress hydrique. À l’inverse, un sol détrempé étouffe les racines.

Dans cette ambiance humide, les maladies cryptogamiques se régalent. Autour de 23–26 °C et d’une humidité proche de 95 %, les spores d’oïdium peuvent germer en deux heures seulement, puis se propager de feuille en feuille si celles-ci restent mouillées dans la nuit.

Les horaires à éviter pour courgettes et concombres

Nous avons tous déjà arrosé en plein après-midi, persuadés de soulager nos plants qui ploient. Mauvais calcul : à cette heure, chaleur et vent font grimper l’évapotranspiration, et une grande partie de l’eau se perd avant d’atteindre les racines.

Autre piège : la grosse séance d’arrosage après le dîner, qui détrempe les feuilles. La nuit joue alors un rôle de couvercle, sans soleil ni vent pour les sécher ; l’humidité stagne des heures et l’oïdium trouve un terrain parfait pour s’installer.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Économie d’eau jusqu’à 70 % 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Arroser tôt le matin, directement au pied sur sol paillé, limite l’évaporation et laisse le feuillage sécher rapidement, ce qui freine l’oïdium. 💡 Le petit plus : Ajouter un pot en terre cuite enterré pour une diffusion lente de l’eau. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Arroser en plein après-midi ou tremper le feuillage le soir, surtout par temps chaud.

Le créneau idéal et les bons gestes

Le meilleur créneau se situe le matin, entre 6 h et 10 h, avec un optimum vers 7–8 h. Si ce n’est pas possible, on peut arroser entre 18 h et 20 h, mais strictement au pied, sans mouiller les feuilles. Dans ces plages, le sol a refroidi, l’eau pénètre en profondeur et le feuillage sèche vite.

En pleine terre, avec un paillage, un à deux arrosages copieux par semaine suffisent souvent. En cas de canicule durable au‑dessus de 30 °C, on garde ce même horaire, mais on arrose en profondeur tous les deux jours. Un simple pot en terre cuite enterré, type oya, diffuse l’eau lentement vers les racines et réduit nettement la consommation.