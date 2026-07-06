Ces petits trous ronds sur vos pommes annoncent une catastrophe : ce piège à 2 € peut encore sauver votre verger

Au cœur de l’été, quelques trous ronds dans vos pommes trahissent souvent le carpocapse du pommier. Avant que la moitié du verger ne soit perdue, un simple piège carpocapse bouteille à moins de 2 € peut encore tout changer.

En plein été, le verger a tout d’un décor de carte postale : branches courbées, fruits encore verts qui grossissent. Jusqu’au jour où l’on remarque, sur quelques pommes, de petits trous ronds impeccables qui intriguent et laissent un vague malaise.

Ces piqûres minuscules sont souvent l’œuvre du carpocapse du pommier, le papillon dont la larve, le redouté ver de la pomme, ronge les fruits de l’intérieur. Une poignée de trous peut alors annoncer la perte de la moitié de la récolte. D’où l’intérêt d’un piège carpocapse bouteille à moins de 2 € posé au bon moment.

Ces étranges trous ronds : la signature du carpocapse

Ces orifices ronds, larges de quelques millimètres, ne sont pas de simples accrocs : ils marquent l’entrée de la chenille dans la pomme. On distingue parfois une petite auréole brun rouge et de la poussière brunâtre, comme de la sciure, collée autour du trou ou au niveau du pédoncule.

À l’intérieur, la larve a déjà creusé une galerie brune jusqu’aux pépins, qu’elle dévore avant de ressortir pour aller se cacher sous l’écorce. D’ailleurs, le papillon adulte, discret, gris brun et nocturne, a volé au printemps puis en début d’été ; avec deux à trois générations par an, les attaques se multiplient très vite si rien n’est fait.

Le piège d’urgence à moins de 2 € : recette et montage

Nous avons tous déjà bricolé un piège à guêpes ; pour le carpocapse, le principe est similaire, mais sans attirer toute la faune du jardin. D’ailleurs, on récupère une bouteille en plastique de 1,5 litre et, pour moins de 2 €, on prépare un appât fermenté maison. On découpe deux ou trois hublots dans le haut, on laisse 5 à 7 centimètres de liquide au fond, puis on referme et on suspend la bouteille par une ficelle robuste.

Le mélange se réalise en quelques secondes : 250 millilitres d’eau tiède, trois morceaux de sucre blond pour nourrir la fermentation, puis 250 millilitres de vinaigre de cidre, dont l’odeur acidulée attire les papillons adultes. Une fois entrés par les ouvertures, ils tournent autour du breuvage, finissent par tomber dedans et s’y noient avant d’avoir pondu sur vos fruits.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 7/10 Budget par piège ≈ 2 € 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Le mélange eau, sucre et vinaigre de cidre fermente et dégage une odeur sucrée acide qui attire les papillons dans la bouteille, où ils se noient. 💡 Le petit plus : Un trait de jus de pomme ou un reste de bière renforce le parfum sans faire grimper la note. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Compter sur une seule bouteille pour tout le verger, ou laisser le mélange croupir des semaines sans le renouveler.

Où, quand et combien de pièges poser au verger

Idéalement, ces bouteilles se posent juste après la floraison, dès que les nuits restent douces, avant l’apparition massive des trous. Si des pommes sont déjà piquées, les installer sans attendre limite au moins la génération suivante.

On les suspend dans la frondaison, autour de 1,5 mètre de hauteur, de préférence au sud ou à l’ouest. Compter au moins une bouteille par petit arbre, renouveler le mélange chaque semaine et ramasser systématiquement les pommes véreuses tombées au sol pour vraiment casser le cycle.