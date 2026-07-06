Si vous ratez toujours vos tartes à ce fruit d'été, ce dessert ultra-moelleux en 4 gestes va tout changer
Fini les fonds de tarte détrempés et les bords qui brûlent : ce dessert nuageux aux abricots se prépare dans un simple plat beurré. En quinze minutes de travail et une cuisson à 180 °C, un grand flan léger, plein d’abricots, s’invite sur la table familiale.
Oubliez les tartes compliquées : ce dessert inratable sublime les abricots dans un nuage ultra-moelleux qui rend littéralement accro
À l’ouverture du four, un parfum chaud d’abricots mûrs envahit la cuisine. Sous la croûte dorée, la cuillère s’enfonce dans une mie presque aérienne.
On oublie d’un coup les tartes compliquées ; ici, un simple plat beurré, des fruits et un appareil léger suffisent. Ce dessert nuageux aux abricots promet un nuage ultra-moelleux, sans stress ni technique cachée.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 700 g d’abricots mûrs mais fermes
- ✅ 3 œufs, 90 g de sucre, sucre vanillé
- ✅ 100 g de farine, 300 ml de lait, pincée de sel
- ✅ 40 g de beurre fondu + 1 c. à soupe de sucre
Pourquoi ce « dessert nuageux aux abricots » va remplacer toutes vos tartes
On connaît la tarte qui colle au plan de travail, détrempe au centre et brûle sur les bords ; ici, plus de pâte à gérer, seulement des abricots serrés dans un plat et un appareil façon flan léger par-dessus.
Au four, le mélange gonfle autour des fruits, puis retombe en gardant une texture ultra-moelleuse, entre gratin et clafoutis. On obtient un dessert aux abricots ultra moelleux, qui se sert à la cuillère comme un grand plat de famille.
Pas à pas : le dessert nuageux aux abricots, en 4 gestes
Niveau technique, rien de plus simple ; un fouet, un saladier, un plat généreusement beurré, et quatre gestes nets suffisent pour transformer des abricots mûrs mais fermes en gratin léger aux abricots.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Beurrer le plat, préchauffer le four à 180 °C, disposer les demi-abricots face coupée vers le haut, bien serrés.
- Technique : Fouetter œufs, sucre et sucre vanillé, ajouter farine et sel, puis verser le lait petit à petit avant le beurre fondu.
- Cuisson : Verser l’appareil sur les fruits, saupoudrer légèrement de sucre ou d’amandes, enfourner 30 à 35 minutes jusqu’à dorure uniforme.
- Finition : Laisser reposer hors du four une dizaine de minutes ; la mie se stabilise et le service se fait sans stress.
Conseils de service, conservation et questions fréquentes
Ce dessert aux abricots inratable se sert tiède ou à température ambiante, avec yaourt grec, crème épaisse ou glace vanille. Il se garde deux jours au réfrigérateur ; on le sort un peu avant, et la même base fonctionne aussi très bien avec des prunes.
En bref
- 🍑 Un dessert nuageux aux abricots, pensé pour l’été, transforme 700 g de fruits et quelques ingrédients du placard en grand plat convivial.
- 🔥 Une base façon flan, proche d’une pâte à crêpes épaisse, nappe les demi-abricots et gonfle doucement au four pour créer la mie fondante.
- ✨ Astuces de cuisson, repos après cuisson et variantes amande ou fleur d’oranger promettent un dessert aux abricots ultra moelleux presque impossible à arrêter de manger.
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