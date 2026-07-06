Si vous ratez toujours vos tartes à ce fruit d'été, ce dessert ultra-moelleux en 4 gestes va tout changer

Fini les fonds de tarte détrempés et les bords qui brûlent : ce dessert nuageux aux abricots se prépare dans un simple plat beurré. En quinze minutes de travail et une cuisson à 180 °C, un grand flan léger, plein d’abricots, s’invite sur la table familiale.

Oubliez les tartes compliquées : ce dessert inratable sublime les abricots dans un nuage ultra-moelleux qui rend littéralement accro

À l’ouverture du four, un parfum chaud d’abricots mûrs envahit la cuisine. Sous la croûte dorée, la cuillère s’enfonce dans une mie presque aérienne.

On oublie d’un coup les tartes compliquées ; ici, un simple plat beurré, des fruits et un appareil léger suffisent. Ce dessert nuageux aux abricots promet un nuage ultra-moelleux, sans stress ni technique cachée.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 700 g d’abricots mûrs mais fermes

✅ 3 œufs, 90 g de sucre, sucre vanillé

✅ 100 g de farine, 300 ml de lait, pincée de sel

✅ 40 g de beurre fondu + 1 c. à soupe de sucre

Pourquoi ce « dessert nuageux aux abricots » va remplacer toutes vos tartes

On connaît la tarte qui colle au plan de travail, détrempe au centre et brûle sur les bords ; ici, plus de pâte à gérer, seulement des abricots serrés dans un plat et un appareil façon flan léger par-dessus.

Au four, le mélange gonfle autour des fruits, puis retombe en gardant une texture ultra-moelleuse, entre gratin et clafoutis. On obtient un dessert aux abricots ultra moelleux, qui se sert à la cuillère comme un grand plat de famille.

Pas à pas : le dessert nuageux aux abricots, en 4 gestes

Niveau technique, rien de plus simple ; un fouet, un saladier, un plat généreusement beurré, et quatre gestes nets suffisent pour transformer des abricots mûrs mais fermes en gratin léger aux abricots.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Beurrer le plat, préchauffer le four à 180 °C, disposer les demi-abricots face coupée vers le haut, bien serrés. Technique : Fouetter œufs, sucre et sucre vanillé, ajouter farine et sel, puis verser le lait petit à petit avant le beurre fondu. Cuisson : Verser l’appareil sur les fruits, saupoudrer légèrement de sucre ou d’amandes, enfourner 30 à 35 minutes jusqu’à dorure uniforme. Finition : Laisser reposer hors du four une dizaine de minutes ; la mie se stabilise et le service se fait sans stress.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps & simplicité ≈15 min + 30–35 min 🔍 Le secret de l’expert Les œufs et la farine créent une base façon flan qui emprisonne le lait et le jus des abricots, tandis que le beurre fondu garde la mie souple même après refroidissement. ✨ Le twist gourmand : On peut glisser 30 g de poudre d’amande dans l’appareil et parsemer d’amandes effilées ; en bouche, on retrouve le parfum d’un clafoutis de pâtissier. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Éviter les abricots trop juteux ou empilés en plusieurs couches ; ils rendent trop d’eau et alourdissent l’appareil, qui ne gonfle plus comme un nuage.

Conseils de service, conservation et questions fréquentes

Ce dessert aux abricots inratable se sert tiède ou à température ambiante, avec yaourt grec, crème épaisse ou glace vanille. Il se garde deux jours au réfrigérateur ; on le sort un peu avant, et la même base fonctionne aussi très bien avec des prunes.