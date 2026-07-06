Ce cake courgette-feta-menthe moelleux que mes invités réclament à chaque apéro évite les 3 erreurs qui le rendent sec

Vos cakes salés finissent secs à l’apéro ? Ce cake courgette feta menthe moelleux mise sur un trio d’astuces simples pour rester fondant, même le lendemain.

Fini les cakes salés secs et fades : le cake courgette-feta-menthe que les invités réclament à chaque apéro

On connaît tous ce cake salé qui sent bon à la sortie du four, puis déçoit à la première bouchée : mie sèche, croûte dure, morceaux de fromage perdus. Ce cake courgette feta menthe moelleux joue dans une autre cour ; parfum d’huile d’olive, fraîcheur d’herbes et texture souple qui tient au couteau.

Son secret tient en trois points : une courgette râpée essorée, un mélange huile d’olive et yaourt plutôt que du beurre, et une garniture généreuse en feta et menthe. Résultat ; un cake salé apéro qu’on coupe en cubes encore tièdes, et que les invités réclament systématiquement.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ Courgette râpée essorée – 250 g

✅ Farine 180 g, levure chimique 11 g, 3 œufs

✅ Huile d’olive 90 ml + yaourt nature 120 g

✅ Feta 150 g, emmental 50 g, menthe, ail, sel, poivre

Pourquoi vos cakes salés finissent secs (et comment la courgette peut sauver la donne)

Si les cakes salés finissent secs, ce n’est pas une fatalité ; on les cuit trop, on met trop de farine, pas assez de gras, et surtout on ajoute les légumes crus en dés. Ils rendent leur eau dans le four, la mie se resserre puis s’effrite. La courgette, utilisée râpée et bien essorée, renverse la situation en gardant l’humidité à l’intérieur de la pâte.

Les bons ratios pour un cake courgette-feta-menthe ultra moelleux

Pour un cake courgette feta menthe moelleux, on joue l’équilibre : 3 œufs, 180 g de farine et un sachet de levure pour la structure, 90 ml d’huile d’olive et 120 g de yaourt pour le fondant. La courgette essorée se mélange à la pâte, tandis que la feta en cubes, l’emmental râpé et la menthe ciselée créent des bouchées pleines de goût, sans lourdeur.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Préchauffer à 180 °C, chemiser le moule, râper et essorer la courgette. Technique : Mélanger farine et levure, fouetter œufs, huile et yaourt, puis réunir sans trop travailler. Cuisson : Incorporer courgette, feta en cubes, emmental, menthe, ail, poivre, une pincée de sel. Finition : Verser dans le moule, cuire environ 45 min, laisser reposer 10 min avant démoulage.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Difficulté Facile 🔍 Le secret de l’expert Courgette bien essorée, mélange huile d’olive + yaourt et feta en cubes ; eau, gras et sel se combinent pour une mie souple qui ne sèche pas. ✨ Le twist gourmand : Glisser un zeste fin de citron et quelques pignons légèrement grillés, puis servir avec un peu de tzatziki à côté. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Oublier d’essorer la courgette ou prolonger la cuisson “pour être sûr” ; le cake se densifie, perd son humidité et devient farineux.

Variantes & conservation : garder le moelleux plusieurs jours

Cette base fonctionne aussi avec chèvre frais à la place de la feta, basilic plutôt que menthe, ou un peu de piment d’Espelette ; parfait en recette apéritif été.

Le cake se garde emballé hermétiquement, une journée à température ambiante puis jusqu’à 3 jours au frais, avec un léger réchauffage au four doux pour retrouver le moelleux.