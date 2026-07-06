Tomates : ne jetez plus ces tiges que tout le monde coupe, elles peuvent offrir 6 semaines de récolte en plus

Au moment de tailler vos tomates, un simple réflexe peut transformer ces tiges qu’on jette en trésor pour l’automne. Ce geste hérité des anciens change discrètement vos récoltes.

Début juillet, au potager, le même geste se répète : on pince les tiges qui partent de partout sur les tomates, on les jette au seau… puis on file arroser en pensant avoir bien fait. Ces petits rameaux surnommés gourmands passent pour des voleurs de sève qu’il faudrait éliminer sans remords.

Longtemps, les anciens ont pourtant gardé ces tiges bien vertes, posées dans un simple verre d’eau. En une à deux semaines, elles donnaient de nouveaux pieds capables de prolonger les récoltes de quatre à six semaines à l’automne. D’ailleurs, à l’heure où le prix des plants grimpe, ce réflexe anti-gaspi, qui offre jusqu’à 10 à 15 plants gratuits par saison, mérite qu’on s’y attarde.

Les gourmands de tomates, faux ennemis mais vrais clones du pied mère

Un gourmand de tomate est une tige secondaire qui naît à l’angle entre la tige principale et une feuille. On les enlève pour que le pied ne s’épuise pas à fabriquer des feuilles plutôt que des fruits, mais ces rameaux vigoureux cachent un secret : leur surface couverte de fins poils se transforme très vite en racines au contact de l’humidité. Plongés dans l’eau, ils s’enracinent avec un taux de réussite de 95 %, comme le savaient déjà les maraîchers d’autrefois.

Quand prélever les bons gourmands et comment les faire raciner dans l’eau

Entre mai et la mi-juillet, quand les plants sont installés, on sélectionne des gourmands de 10 à 15 cm, verts, sans taches ni début de fleurs, sur un pied sain, sans mildiou ni feuilles jaunies. Au-delà de 20 cm, ils s’enracinent nettement moins bien.

Pour les autres, nul besoin de sécateur : nous avons tous déjà pincé ces pousses entre le pouce et l’index, il suffit de basculer doucement jusqu’à ce que la tige se détache. On retire les feuilles du bas, puis on glisse la bouture dans un verre d’eau à température ambiante, posé près d’une fenêtre lumineuse sans soleil direct, en changeant l’eau tous les deux jours jusqu’à l’apparition de petites racines blanches.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Plants gratuits 10 à 15 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Les gourmands, clones du pied, forment des racines quand leurs tiges trempent quelques jours dans un verre d’eau. 💡 Le petit plus : Regrouper par variété et noter le nom sur le bocal évite tout mélange. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Ne pas toucher le gourmand sous le premier bouquet de fleurs ni bouturer des tiges fleuries ou malades, qui s’enracinent mal et propagent les problèmes.

Repiquer vos nouveaux pieds et gagner jusqu’à six semaines de tomates en plus

Au bout d’une dizaine de jours, quand les radicelles forment un petit chevelu de quelques centimètres, les gourmands sont prêts pour la terre. On prépare un sol léger, avec du compost mûr, puis on enterre chaque tige profondément, jusqu’aux premières vraies feuilles : la tomate refera des racines sur toute la partie enfouie et ces clones garderont vos variétés anciennes préférées. Un arrosage généreux, suivi d’un paillage, limite stress et arrosages suivants.