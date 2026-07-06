Tomates : ces 3 gestes de taille oubliés à faire avant mi-juillet pour presque doubler votre récolte d’août

Mi-juillet, vos tomates semblent en pleine forme, mais un détail invisible peut déjà condamner la moitié de votre récolte d’août. Trois gestes oubliés suffisent à tout changer sans produits miracles.

Mi-juillet, les pieds de tomate sont superbes : un mur de feuilles, des fleurs partout, la promesse de salades colorées en août. Pourtant, derrière ce décor luxuriant se cache un piège discret qui peut diviser la récolte par deux.

Les anciens maraîchers avaient trouvé la parade sans appli ni tutoriel : une manière bien précise de tailler leurs tomates avant la mi-juillet. Leur secret ? Trois gestes rapides qui forçaient la plante à nourrir les fruits, pas le feuillage, et gonflaient les paniers d’août.

Mi-juillet : le moment où vos tomates choisissent entre feuilles et fruits

En juillet, la croissance explose : nouvelles tiges, feuilles épaisses, gourmands à chaque aisselle. Toute cette masse verte consomme de l’eau et de la sève ; si l’on ne fait rien avant la mi-juillet, la plante s’épuise, s’aère mal et finit parfois par sacrifier des grappes pour se sauver elle‑même.

Trois gestes que nous avons oubliés et qui dopent la récolte d’août

Nous avons tous déjà hésité devant ces petites pousses à l’angle de la tige et d’une branche, en croyant qu’elles donneraient plus de fruits. Ce sont les gourmands : on les pince à la main dès qu’ils font 3 à 5 cm, tous les quatre à cinq jours, avant qu’ils ne dépassent 20 cm ou ne portent des fleurs.

Deuxième geste des anciens : supprimer toutes les feuilles basses situées sous la première grappe, surtout celles qui touchent la terre, véritables tremplins à mildiou. On coupe au ras avec un sécateur propre, le matin par temps sec, et l’on en profite pour ne garder qu’une ou deux tiges principales sur les variétés indéterminées, alors que les tomates déterminées, type Roma ou cerises buissonnantes, n’ont pas besoin d’une telle taille.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Temps 30 s 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Tailler avant la mi-juillet enlève gourmands et feuilles basses, concentre la sève sur les grappes et transforme les rejets en nouveaux plants. 💡 Le petit plus : Garder quelques gourmands du plant le plus savoureux pour cloner exactement vos tomates préférées. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Attendre après la mi-juillet ou tailler de gros gourmands ligneux : la plante stresse et les fruits stagnent.

Recycler les gourmands pour prolonger et presque doubler la production

En conduisant chaque pied sur une ou deux tiges seulement, la plante cesse de nourrir des branches inutiles et concentre sa sève sur les grappes déjà en place : les tomates grossissent, mûrissent ensemble et la récolte d’août paraît presque doublée. Les gourmands coupés deviennent alors un trésor ; choisis entre 10 et 15 cm, sans fleurs, débarrassés de leurs feuilles basses puis glissés dans un verre d’eau à l’ombre, avec un changement d’eau tous les deux jours, ils s’enracinent en une à deux semaines dans environ 95 % des cas. Repiqués en enterrant bien la tige, ces clones de vos variétés préférées prolongent les récoltes de quatre à six semaines, surtout si l’on évite toujours de tailler par temps humide ou tard le soir.