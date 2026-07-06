Juin approche : ce geste oublié de nos grands-parents avec les lumières du jardin qui évite une grosse erreur

De juin à la mi-juillet, un ancien réflexe d’extinction des lumières de jardin refait surface, conforté par des données scientifiques. Et si ce geste discret contre la pollution lumineuse au jardin changeait aussi la vie nocturne de votre extérieur ?

Chaque début d’été, beaucoup se souviennent de ces grands-parents qui coupaient systématiquement la lumière du jardin dès que les soirées devenaient douces. Une ampoule au-dessus de la porte, puis plus rien : la maison s’éteignait, le jardin respirait dans le noir.

On redécouvre aujourd’hui que ce noir quasi total, imposé dès le mois de juin, protégeait sans le savoir un monde discret : la faune nocturne et ces petites lanternes vivantes que sont les vers luisants. Reste à comprendre comment un simple interrupteur peut devenir l’arme la plus douce contre la pollution lumineuse.

Ce que savaient vraiment les anciens sur la nuit au jardin

Dans les fermes et les villages, on allumait peu, mais surtout on savait éteindre. Une fois le dîner terminé, la cour replongeait dans l’obscurité ; cela laissait le champ libre aux chauves-souris, aux papillons de nuit et à toute la biodiversité nocturne du jardin, bien avant qu’on parle de pollution lumineuse.

Aujourd’hui, la lumière artificielle a augmenté de 94 % en vingt-cinq ans et des millions de points lumineux découpent la trame noire, cette continuité d’obscurité dont les animaux ont besoin pour circuler. Quand on parle de pollution lumineuse au jardin, on vise ces éclairages trop puissants ou allumés toute la nuit, que l’Association Nationale pour la Protection du Ciel et de l’Environnement Nocturnes (ANPCEN) pointe chaque année lors du Jour de la Nuit.

Fin juin–mi-juillet : le bal des lucioles brisé par nos lampes

Entre la fin de juin et la mi-juillet, les vers luisants et lucioles européennes vivent leur courte saison des amours. Les femelles, incapables de voler, grimpent sur un brin d’herbe et allument une lueur verte pour guider les mâles dans l’obscurité. Nos guirlandes LED, bornes solaires et spots dressent alors des murs lumineux qui écrasent ce signal. Les scientifiques estiment que, pour ces coléoptères, la perte d’habitat est la première menace, juste devant la lumière artificielle, qui devance désormais les pesticides, alors même que leurs larves dévorent limaces et escargots.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Impact biodiversité Très fort 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? En coupant les lumières au cœur de l’été, les signaux des lucioles redeviennent visibles et moins d’insectes se brûlent aux ampoules. 💡 Le petit plus : Profitez de ce noir retrouvé pour guetter les lucioles et expliquer ce rituel d’extinction aux enfants. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : remplacer toutes vos lampes par des LED ou des solaires sans réduire durée, puissance ni nombre de points lumineux.

Adopter le réflexe “black-out” et un éclairage vraiment doux

Concrètement, on peut imiter les anciens en instaurant un “black-out” de fin juin à mi-juillet : éteindre tous les éclairages décoratifs de jardin. En France, plus d’un milliard d’insectes meurent chaque nuit sous les lampadaires, soit environ 150 par point lumineux ; réduire les halos privés complète les efforts de l’arrêté du 27 décembre 2018 sur les nuisances lumineuses.

Le reste de l’année, privilégier une lumière chaude, autour de 2200–2700 K, dirigée vers le sol et montée sur détecteur, en laissant de vraies zones noires connectées entre elles comme une trame noire. L’Observatoire des vers luisants montre que ces choix d’éclairage profitent à la biodiversité nocturne au jardin.